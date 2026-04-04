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El Chelsea está a punto de fichar a otro joven talento tras imponerse al Bayern de Múnich en la pugna por su fichaje
El Chelsea se lleva al joven talento argentino
Todd Boehly y Behdad Eghbali han introducido un nuevo enfoque en Stamford Bridge que consiste en fichar a jóvenes promesas y permitirles seguir desarrollándose en sus clubes actuales. Hace aproximadamente un año, los Blues se hicieron con los servicios de Geovany Quenda y Dario Essugo, procedentes del Sporting de Lisboa, y la incorporación del primero al final de la temporada generó gran expectación. En la actualidad, Barco se ha convertido en un objetivo clave para el Chelsea tras su excelente rendimiento en el Estrasburgo, club hermano de los Blues.
- AFP
Un periodista confirma que el acuerdo ya está cerrado
El periodista argentino Augusto César ha confirmado que el Chelsea ha cerrado el fichaje del jugador de 21 años, que se incorporará al club en junio. Ha declarado en X que el Chelsea se ha impuesto al Bayern de Múnich en la pugna por el exjugador del Brighton. «Valentín Barco será el nuevo fichaje del Chelsea. El equipo inglés va a fichar al centrocampista argentino del Estrasburgo (pertenecen al mismo grupo). Tras el parón internacional de la FIFA, el Chelsea presionó con fuerza y todo está acordado para que se incorpore en junio. El exjugador del Boca fue cortejado por el Bayern de Múnich, pero el Chelsea se lleva al jugador. Un paso de gigante para uno de los mejores jugadores argentinos de la actualidad, que ha demostrado que tiene todo lo necesario para ir al Mundial de 2026: jerarquía y personalidad».
Incertidumbre en el centro del campo en Stamford Bridge
La noticia llega en un momento de incertidumbre en el seno del Chelsea. El compatriota de Barco, Enzo Fernández, aún no ha firmado un nuevo contrato con el club. Durante el parón internacional, ha realizado varios comentarios en los que insinuaba su deseo de jugar en el Real Madrid, lo que, evidentemente, no ha sentado nada bien en Stamford Bridge. La situación ha generado una sensación de urgencia en el equipo de fichajes para garantizar que se cuente con una plantilla de calidad para la próxima temporada. Liam Rosenior ha confirmado que Fernández ha sido sancionado por el club, lo que le impedirá jugar dos partidos.
- AFP
De lateral a motor del centro del campo
Barco, que en un principio jugaba como lateral izquierdo, ha pasado a ser titular habitual en el centro del campo, lo que ofrece al Chelsea una opción versátil para reforzar su plantilla. Su transición a una posición más central ha hecho que su cotización suba considerablemente, convirtiéndolo en uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol europeo. El fichaje supone el último paso en la estrategia del modelo multiclub del Chelsea, que consiste en mover a un jugador dentro del ecosistema BlueCo para reforzar al gigante de la Premier League. Tras haberse adaptado ya al fútbol europeo durante su etapa en Francia, tras no haber logrado destacar en el Brighton, se espera que el jugador de 21 años compita por un puesto en el once inicial nada más llegar a Londres.