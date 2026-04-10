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El Chelsea debe «tomar una postura» ante el «lío» de Enzo Fernández tras sus comentarios coqueteando con el Real Madrid
Cole expresa su preocupación por el recurrente problema de Fernández
El Chelsea vuelve a ser criticado tras las declaraciones de Fernández elogiando la vida en Madrid, lo que alimentó rumores de fichaje por el Bernabéu. Como consecuencia, el entrenador Liam Rosenior le impuso dos partidos de suspensión, incluido el duelo de este fin de semana contra el Manchester City. El exjugador del Chelsea Cole criticó la situación y habló de una tendencia a la inestabilidad en el club.
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Cole cuestiona cómo se ha gestionado la situación
En declaraciones a Paddy Power, Cole advirtió que la repetición de estos incidentes podría socavar la autoridad del club y sugirió que el Chelsea debe adoptar una postura clara sobre el comportamiento del centrocampista.
«Es una situación difícil; no se trata tanto de que el castigo sea adecuado, sino del hecho de que ya es la segunda vez que ocurre esto [con Fernández]», dijo Cole. «El club tiene que tomar una postura.
Para Enzo, este no era el Chelsea que le vendieron cuando llegó. No está bien amenazar con irse, pero entiendo su frustración. Ahora la pregunta es si el castigo es justo. Si quiere marcharse de verdad, tendrá que presentar una solicitud de traspaso».
Se insta al Chelsea a dar prioridad a la cultura por encima del poder de las estrellas
Cole cree que el Chelsea aún tiene ventaja por el contrato de Fernández, que dura hasta 2032, y debe proteger la cultura del club si es necesario.
«No sabemos cuánto tiempo lleva esto, pero si se ha llegado al punto de que el Chelsea ha tenido que sancionarlo para un partido crucial (contra el Manchester City), no veo cómo esto beneficia al jugador o al club», añadió.
Si fueras el club, le dirías: “Tienes contrato por cinco años más. Si sigues con estas tonterías, estaremos encantados de tirar por la borda lo que te pagamos a la semana y tu carrera”. No sé si este es el modelo adecuado. No se me ocurre otra forma mejor de lidiar con Fernández, así que esto es un lío».
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El Chelsea espera recuperar al centrocampista ante la proximidad de partidos clave
Las medidas disciplinarias del Chelsea buscan reforzar las normas internas, y, según se informa, Rosenior está decidido a mantener una cultura sólida en el vestuario. El club sigue viéndolo como una pieza clave y confía en que este episodio marque un nuevo comienzo. Con la clasificación para la Liga de Campeones en juego y la semifinal de la FA Cup ante el Leeds próxima, el Chelsea quiere resolver la situación rápido y recuperar el mejor nivel de su fichaje más caro.