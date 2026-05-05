Según informes, el Chelsea evalúa contratar a Xavi, exentrenador del FC Barcelona, como su próximo técnico. Los Blues buscan entrenador tras despedir a Liam Rosenior después de cuatro meses.
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«El Chelsea convierte al entrenador vinculado al Ajax en su candidato ideal»
El Chelsea analiza el futuro del cuerpo técnico tras la breve etapa de Rosenior. A pesar del buen rendimiento en la FA Cup, la temporada ha sido decepcionante. Según The Independent, los propietarios buscan un entrenador que guíe al equipo a la siguiente fase del proyecto.
En Stamford Bridge consideran que ya hay una filosofía táctica clara, desde el primer equipo hasta la cantera, y buscan un técnico que la mantenga.
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Varios candidatos destacan. Según la noticia, el exentrenador del Barcelona Xavi es el más firme. Su estilo proactivo y de posesión encaja con lo que el Chelsea busca.
Sin embargo, la directiva azul también sigue a Xabi Alonso (ex Real Madrid), Francesco Farioli (Oporto) y Cesc Fàbregas (Como).
El palmarés de Xavi lo convierte en una opción atractiva. El técnico de 46 años ganó La Liga con el Barcelona en su etapa de tres años en el Camp Nou antes de marcharse en 2024.
Sin embargo, la competencia y la disponibilidad podrían influir en la decisión del Chelsea. Fábregas, que brilla en el Como, no debería marcharse este verano, y el estilo de alta presión de Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, también seduce.
Tras la llegada de Jordi Cruyff como director técnico, se empezó a vincular a Xavi con el Ajax. El técnico español vive junto a Cruyff en Barcelona y ambos suelen tomar café juntos, aunque Cruyff ha negado haberle hablado sobre un posible fichaje por el Ajax.