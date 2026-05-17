A diferencia de los últimos fichajes, como los de Mauricio Pochettino y Enzo Maresca, a Alonso se le ha nombrado «director técnico» en vez de «entrenador principal». Este matiz indica que tendrá más peso en los fichajes y en la gestión a largo plazo del club. La decisión muestra el deseo de tener un líder capaz de guiar un vestuario de estrellas que ha faltado de rumbo fijo.

Al hablar de su nuevo cargo, Alonso declaró: «El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de orgullo convertirme en director técnico. En mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva ha quedado clara nuestra ambición común. Queremos construir un equipo que compita siempre al máximo nivel y luche por los títulos. Hay gran talento en la plantilla y enorme potencial en este club, y será un honor liderarlo. Ahora toca trabajar duro, crear la cultura adecuada y ganar trofeos».



