El Chelsea, castigado por su «arriesgada» estrategia contra el PSG, mientras Wesley Fofana lamenta «demasiados errores» en la derrota de los Blues
Fofana lamenta el colapso defensivo en París
En declaraciones a la cadena francesa Canal+, el defensa central francés no dudó en destacar los graves errores defensivos que permitieron a los locales arrollar por completo el partido durante los últimos 15 minutos.
«A este nivel, no tienes derecho a cometer este tipo de errores», admitió Fofana. «Estamos cometiendo errores garrafales. Presionamos al final y encajamos el quinto. Cometimos demasiados errores y ellos nos castigaron. El París es un gran equipo». A pesar del abultado marcador, insistió en que los jugadores siguen totalmente comprometidos con el estilo de juego expansivo del entrenador Liam Rosenior.
Compromiso con el juego desde atrás
Fofana añadió que el equipo está unido en su enfoque táctico, independientemente de los peligros evidentes. «No nos escondemos, asumimos muchos riesgos en las salidas de balón. Todos estamos de acuerdo en jugar así», afirmó. Sin embargo, esta estrategia de alto riesgo fracasó estrepitosamente cuando el partido estaba muy igualado, con un 2-2 en el minuto 74.
El portero Filip Jorgensen, al que se le había ordenado distribuir pases cortos durante toda la noche, vio cómo le interceptaban un balón arriesgado, lo que permitió a Vitinha lanzarlo de nuevo a la portería vacía para poner el 3-2. A partir de ese desastroso momento, se abrió la veda. El club de la Premier League se enfrenta ahora a una tarea monumental en el partido de vuelta, aunque Fofana se mantiene desafiante: «No está todo perdido, tenemos que marcar tres goles en casa. No tenemos nada que perder».
Kvaratskhelia triunfa como suplente
Las últimas fases del partido fueron protagonizadas por Khvicha Kvaratskhelia, quien justificó con creces la confianza depositada en él por Luis Enrique al cerrar el partido con dos goles decisivos en los últimos diez minutos. El delantero georgiano salió desde el banquillo y, en cuestión de segundos, convirtió un partido muy reñido en una goleada aplastante, aprovechando el desmoronamiento de la defensa visitante bajo una presión inmensa.
Reflexionando sobre su contribución decisiva al partido, Kvaratskhelia declaró a los periodistas: «Estoy contento de haber podido ayudar al equipo y de haber ganado al Chelsea, que es un buen equipo». Descartando cualquier sugerencia de fatiga tardía, añadió: «No estoy de acuerdo con eso porque somos el PSG. Esta noche hemos demostrado que somos capaces de cualquier cosa».
Una semana crucial le espera al Chelsea
El entrenador Rosenior se enfrenta a la monumental tarea de salvar la temporada del Chelsea. Remontar una desventaja de tres goles contra el PSG en Stamford Bridge requiere una perfección táctica, pero esta crisis en la Liga de Campeones se entrelaza con una feroz batalla nacional.
Tras 29 jornadas, los Blues ocupan el quinto puesto de la Premier League con 48 puntos, empatados con el Liverpool y a tres puntos del Aston Villa y el Manchester United. Antes de su partido decisivo en Europa, el Chelsea debe vencer al Newcastle United este sábado, sin margen alguno para el error.
