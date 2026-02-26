Getty/GOAL
El Chelsea bate el récord de pérdidas antes de impuestos en la historia del fútbol inglés al revelarse un enorme déficit de 407 millones de euros
Solo el Barcelona ha superado las pérdidas del Chelsea.
El informeEuropean Club Finance and Investment Landscape, que se publica anualmente, detalla los 10 clubes que sufrieron las mayores pérdidas financieras en una temporada determinada. El Chelsea ocupa una desafortunada posición en lo más alto de esa tabla.
La Premier League nunca había visto cifras como estas, y solo el gigante de La Liga, el Barcelona, cuyas finanzas se vieron afectadas por la pandemia de Covid-19, registró pérdidas mayores, que alcanzaron los 555 millones de euros (484 millones de libras esterlinas/655 millones de dólares) en 2020-21.
¿Por qué siguen aumentando las pérdidas del Chelsea?
Las pérdidas del Chelsea han superado los 200 millones de libras esterlinas (271 millones de dólares) en cuatro temporadas consecutivas, con una disminución de los ingresos que se ve compensada por unos costes cada vez mayores. Una fuente ha declarado a The Athletic que «las enormes pérdidas del Chelsea la temporada pasada, al igual que las del Barcelona anteriormente, se debieron a importantes asientos contables no monetarios». Los Blues también se vieron afectados por una multa de 31 millones de euros (27 millones de libras esterlinas/37 millones de dólares) impuesta por la UEFA por infringir las normas financieras establecidas por el organismo rector del fútbol europeo.
La fuente de The Athletic afirma que «el enorme déficit no reflejaba ni el rendimiento operativo subyacente del club ni cómo serán las finanzas en la temporada actual y en las futuras». Se dice que los responsables del club del oeste de Londres han estado «poniendo en orden cuestiones históricas, con varios elementos puntuales de alto coste contabilizados en el mismo periodo de información financiera».
Se dice que las finanzas del Chelsea son difíciles de interpretar, ya que han realizado varias transacciones que «se encuentran en los vacíos entre las respectivas normativas financieras de la UEFA y la Premier League». Entre las operaciones de este tipo se incluyen la venta del equipo femenino del club, dos hoteles y un aparcamiento.
¿Se enfrentará el Chelsea a alguna sanción?
Las pérdidas acumuladas del Chelsea durante un periodo de tres años han alcanzado los 622 millones de euros (542 millones de libras esterlinas/735 millones de dólares), una cifra muy superior a los 60 millones de euros (52 millones de libras esterlinas/71 millones de dólares) permitidos por la normativa de la UEFA sobre ingresos futbolísticos. Sin embargo, se afirma que se evitarán las sanciones financieras.
El Chelsea ha llegado a un acuerdo con la UEFA que le permite operar de acuerdo con «el déficit previsto presentado en el plan de negocio», lo que significa que las pérdidas deben mantenerse dentro de las cifras previamente indicadas.
La fuente de The Athletic sostiene que los Blues no han infringido las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) para 2024-25 que existen en la Premier League, lo que les evita cualquier posible deducción de puntos.
Dicha fuente afirmó que «el club confía en que está operando de acuerdo con los términos del acuerdo de conciliación y otras normas financieras, citando la mejora del rendimiento subyacente y, entre otras cosas, las importantes ventas de jugadores». El Chelsea recaudó aproximadamente 300 millones de libras (407 millones de dólares) en el mercado de fichajes de verano de 2025.
The Athletic continúa informando de que «las grandes pérdidas de 2024-25 no son representativas de la evolución financiera del Chelsea, sino que son el resultado final de un periodo de racionalización empresarial». Los gigantes de la Premier League esperan «cumplir con las normas financieras tanto en el país como en el extranjero, con la ayuda de los ingresos que crecerán esta temporada, sobre todo gracias al regreso a la Liga de Campeones». Se dice que la competición europea de élite ha reportado al Chelsea aproximadamente 80 millones de libras (108 millones de dólares) en premios esta temporada, ya que ha llegado a los octavos de final.
Los Blues construyen un futuro brillante
El Chelsea ha realizado importantes inversiones en nuevos fichajes durante la era de propiedad de Clearlake Capital, con la firma de contratos de larga duración para las superestrellas que han llegado al club. Muchos de esos acuerdos se han cerrado con la vista puesta en el futuro a largo plazo.
Esta temporada ha habido más cambios en la dirección del Bridge, con la salida a principios de 2026 del entrenador Enzo Maresca, ganador de la Conference League y del Mundial de Clubes, y Liam Rosenior tiene ahora la tarea de aportar consistencia en el campo, lo que en última instancia contribuirá a los esfuerzos por restaurar la estabilidad fuera de él.
