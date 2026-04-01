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El Chelsea anuncia las mayores pérdidas antes de impuestos de la historia de la Premier League
Cifras récord en Stamford Bridge
Las cuentas financieras correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 revelan unas pérdidas astronómicas de 262,4 millones de libras, una cifra que supera el anterior récord de la Premier League, de 197,5 millones de libras, establecido por el Manchester City en 2011. Esto se produce apenas 12 meses después de que los Blues registraran un beneficio de 128,4 millones de libras, aunque ese superávit se vio muy condicionado por la venta del Chelsea Women a Blueco Midco —una filial de la empresa matriz del club— por casi 200 millones de libras.
Los responsables del club han atribuido este importante descenso a un fuerte aumento de los costes operativos a lo largo de la temporada 2024-25. A pesar de la alarmante cifra total, el Chelsea registró unos ingresos de 490,9 millones de libras, los segundos más altos de su historia, gracias a los ingresos generados por su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
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Cumplir con las normas de PSR
Un aspecto crucial tanto para los aficionados como para el entrenador es que el Chelsea insiste en que sigue cumpliendo las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League. Aunque la normativa limita generalmente las pérdidas a 105 millones de libras esterlinas en un periodo móvil de tres años, el club ha recurrido a «reincorporaciones» específicas para mantenerse dentro de los límites. Los gastos relacionados con proyectos de infraestructura, la cantera y el equipo femenino son deducibles según las normas actuales de la liga.
Se entiende que estas deducciones permitidas garantizaron que el club evitara el destino de otros equipos de primera división que se han enfrentado a deducciones de puntos en las últimas temporadas. Fuentes cercanas al club siguen confiando en que el negocio está ahora «totalmente estructurado para cumplir todos los requisitos normativos» de cara al futuro, y se espera que los ingresos superen los 700 millones de libras en el ejercicio financiero 2025-26.
El coste de la era Boehly
Desde que el consorcio liderado por Todd Boehly tomó el relevo de Roman Abramovich en el verano de 2022, el Chelsea ha revolucionado el mercado de fichajes, invirtiendo aproximadamente 1.500 millones de libras en nuevos talentos. Sin embargo, el club ha señalado que las ventas exitosas han servido para equilibrar la balanza, afirmando que sus ingresos por traspasos del verano pasado fueron los más altos de la historia de la Premier League. Fuentes internas también han señalado que el gasto en agentes se situó en la media de la liga o por debajo de ella.
El informe financiero también ofreció información actualizada sobre el equipo femenino. El Chelsea Football Club Women Ltd registró unas pérdidas de 17,1 millones de libras, a pesar de que la creciente popularidad de este deporte ayudó al equipo a generar unos ingresos considerables de 21,3 millones de libras durante el mismo periodo.
- AFP
Cómo abordar el legado de Abramovich
El club también está haciendo frente a las consecuencias de la anterior propiedad. El Chelsea prevé una sanción económica por parte de la Federación Inglesa de Fútbol tras admitir haber infringido las normas relativas a los pagos a agentes durante la era Abramovich. Se espera que cualquier multa se abone con fondos que el consorcio de Boehly reservó específicamente durante la adquisición inicial del club en 2022.
Esto se produce tras una reciente investigación de la Premier League sobre 47,5 millones de libras en pagos no revelados del régimen anterior. Aunque el club evitó la deducción de puntos el mes pasado, se le impuso una multa de 10,75 millones de libras y una prohibición de fichajes de un año, suspendida. La liga señaló la «cooperación» del Chelsea a lo largo de la investigación como motivo de la sanción deportiva relativamente indulgente, aunque el club sigue bajo una sentencia suspendida en lo que respecta al cumplimiento futuro de las normas de la UEFA.