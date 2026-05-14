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El centrocampista del Real Madrid se queda fuera de la lista de Francia para el Mundial tras una temporada complicada. Didier Deschamps anuncia la convocatoria de 26 jugadores
Deschamps explica la ausencia de Camavinga
La exclusión de Camavinga ha sorprendido a la concentración francesa, pues fue pieza clave en la final del Mundial 2022, cuando ingresó como suplente en la derrota ante Argentina. Aun así, el centrocampista del Real Madrid se quedó fuera de la última convocatoria de Deschamps, anunciada el jueves, tras un periodo de prueba que no superó.
«Su temporada le ha hecho perder el puesto. Las lesiones también. Y la competencia, que es muy fuerte en esa posición», explicó Deschamps. «Cama es uno de los decepcionados. Todavía es joven. En marzo estaba ahí. No pongo en duda lo que es capaz de hacer. Pero hoy tiene derecho a estar enfadado conmigo. Lo entiendo».
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Inclusiones inesperadas y una nueva generación
Aunque algunos veteranos se quedaron fuera, Deschamps renovó a los Bleus con 13 debutantes en un Mundial. Destacan el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta y Lacroix, del Wolfsburgo.
«Mateta ha sido muy eficaz con nosotros y también con su club, sin haber jugado en dos meses y con 20 goles. Tiene un perfil diferente, que puede que necesitemos en algún momento», explicó el seleccionador.
Sobre los jóvenes, como Michael Olise y Warren Zaire-Emery, añadió: «Un poco de tensión puede oxigenar al grupo. Olise es un fenómeno; al principio le costó, pero ahora está listo. No solo se trata de novatos, sino de madurez. Gestionar las emociones es clave. La Copa del Mundo es lo máximo. Los acompañamos».
La capitanía y la doble función de Mbappé
Kylian Mbappé sigue siendo el eje del equipo, como delantero estrella y capitán. Deschamps descartó preocupaciones sobre su gestión: «No hay nada que gestionar con Kylian. La presión mediática del Mundial es impresionante. Estoy bien. No lo tendrás siempre. Lo importante es que Kylian esté bien en el campo», dijo Deschamps.
- AFP
¿El capítulo final para Deschamps?
Al prepararse para su séptimo gran torneo, Deschamps —campeón del mundo en 2018 y finalista en la Euro 2016 y el Mundial 2022— admitió que esta última cita pesa emocionalmente.
«Soy muy consciente de que estoy viviendo muchos momentos que son los últimos», afirmó. «Es una emoción especial. Suelo ocultar mis emociones, sobre todo en las ruedas de prensa, donde cada palabra puede malinterpretarse. Pero lo vivo bien. Lo hecho, hecho está y se ha hecho bastante bien. De lo contrario, no estaría aquí después de 14 años. Ahora toda mi energía se centra en este Mundial».