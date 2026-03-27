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El centrocampista del Real Madrid está a punto de abandonar el Bernabéu y tiene el corazón puesto en fichar por un rival de La Liga
El final del camino en el Bernabéu
A pesar de tener un contrato vigente hasta 2027 —tras la renovación firmada en 2023—, el internacional español considera que es el momento adecuado para empezar de cero. Aunque Ceballos se encuentra actualmente centrado en las últimas fases de su recuperación de una lesión en la pantorrilla, su mente ya está puesta en el futuro. No ha logrado hacerse un hueco en una línea de mediocampo en la que destacan jugadores como Jude Bellingham, Federico Valverde y Eduardo Camavinga, lo que le ha relegado a un papel secundario en la rotación del equipo.
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El Real Madrid, dispuesto a realizar ventas este verano
Según «Marca», el Real Madrid está dispuesto a facilitar su salida siempre que se presente una oferta adecuada. La directiva, encabezada por Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, no tiene intención de regalar al jugador, pero reconoce que una venta ayudaría a reducir la masa salarial y a crear espacio para talentos emergentes, como los que están causando sensación en las categorías inferiores.
La directiva entiende que Ceballos está entrando en lo que, en la práctica, es el ocaso de sus años de mayor valor, y dada la situación de su contrato, este verano representa la última gran oportunidad para recuperar una cantidad por su traspaso. Existe un entendimiento mutuo de que la relación ha llegado a su fin, y una ruptura limpia se considera la mejor solución para todas las partes implicadas.
El Betis sigue siendo el destino soñado
En cuanto a posibles destinos, el Real Betis se perfila como la opción más probable. El club sevillano sigue siendo la prioridad tanto emocional como deportiva para Ceballos, quien nunca ha ocultado su cariño por su antiguo equipo. Sin embargo, el fichaje se ve complicado por obstáculos económicos. El acuerdo dependerá en última instancia de las condiciones económicas, de las limitaciones del límite salarial del Betis y de la disposición del Madrid a negociar una cantidad que el equipo andaluz pueda permitirse de forma realista.
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Recuperación y despedida definitiva
Por ahora, el jugador está trabajando duro para asegurarse de poder aportar su granito de arena durante las últimas semanas de la temporada. Tras ser diagnosticado con una lesión muscular en la pantorrilla derecha a finales de febrero, recientemente ha vuelto a entrenar parcialmente con el primer equipo. Aunque su recuperación total es inminente, es poco probable que esto suponga un cambio significativo en su papel dentro del campo.