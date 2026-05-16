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El Celtic venció al Hearts en la última jornada y ganó la Premiership escocesa. Los aficionados invadieron el campo tras el gol de Callum Osmand, que corrió hacia la portería vacía para marcar
Un final de infarto asegura el título
El Hearts lideró la liga desde septiembre, pero en la última jornada, en un ruidoso Celtic Park, el guion cambió. Le bastaba un empate para su primer título en 66 años; sin embargo, el implacable Celtic se lo impidió.
El choque se decidió por la mínima: Daizen Maeda puso el 2-1 a tres minutos del final. El tanto superó una tensa revisión del VAR por posible fuera de juego y, una vez confirmado, el impulso fue todo para los Hoops. Fue un logro histórico para el entrenador de 74 años, Martin O'Neill, que conquistó su cuarto título con el club 22 años después de su último éxito liguero.
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Caos en el Celtic Park
En el tiempo de descuento, el Hearts buscaba el empate y dejó su portería desprotegida. Callum Osmand aprovechó el espacio y marcó en la portería vacía a los ocho minutos del añadido, poniendo el 3-1. El gol provocó una invasión masiva del campo por parte de la afición local antes del pitido final.
Las cadenas hablaron de «caos», y algunos, como el exinternacional escocés James McFadden en Sky Sports, advirtieron sobre los riesgos: «Podéis celebrar, pero no os paséis».
Pese a la polémica, el triunfo ratifica el 14.º título del Celtic en las últimas 15 temporadas.
El capitán McGregor elogia ese espíritu «mágico»
Tras recibir el trofeo, el capitán del Celtic, Callum McGregor, admitió: «Por primera vez, no tengo palabras». El veterano centrocampista ha sido el alma del equipo esta temporada, en la que muchos daban al Hearts como favorito. Con este título, el Celtic suma 56 ligas, varias de ellas en su actual era de dominio.
Dijo a Sky Sports: «Por primera vez en mi vida, me he quedado sin palabras. Ya veis lo que significa para todos. ¡Menuda temporada! Todos nos daban por perdidos, pero sabíamos que tendríamos una oportunidad. Seguimos adelante. Qué grupo tan especial. Mágico». Luego añadió: «Este es un club especial. Ha sido una temporada dura. ¡Disfrutad esta noche!».
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Las estadísticas reflejan la decepción de los visitantes.
Para el Hearts, la derrota supone un final cruel tras liderar 250 días. Lawrence Shankland ilusionó a los visitantes con un gol temprano, pero un penalti de Arne Engels igualó el marcador antes del descanso. Según Opta, el Hearts pasó 226 días en lo más alto desde octubre, mientras que el Celtic solo estuvo uno: el último, el que más contaba.
El defensa Alistair Johnston destacó la influencia de su entrenador en la resistencia del equipo. «Es la mayor victoria de la liga, debe de ser la de todos los tiempos. Nunca nos den por perdidos. Simplemente sentíamos que íbamos a encontrar la manera», declaró Johnston en Sky Sports. «Increíble. O'Neill es un ganador; que le erijan una estatua, así de sencillo. Simplemente encuentra la manera de ganar».