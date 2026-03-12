Getty
El Celtic se fija en el héroe del Tottenham para tomar las riendas del equipo cuando Martin O'Neill se vaya
Keane se perfila como el principal candidato para Parkhead.
Keane goza actualmente de gran prestigio tras haber llevado al Ferencvaros al título húngaro la temporada pasada y haber ganado anteriormente trofeos con el Maccabi Tel Aviv. Según The Guardian, los responsables del Celtic creen que Keane estaría dispuesto a volver al club en el que disfrutó de una breve pero memorable etapa como jugador cedido en 2010. Aunque no habrá conversaciones formales hasta que concluya la actual campaña de la Premiership escocesa, el irlandés ocupa el primer puesto de la lista de candidatos para el puesto permanente.
O'Neill se prepara para pasar el testigo.
La medida se produce cuando la segunda etapa de O'Neill en el banquillo del Celtic llega a su fin. El técnico de 74 años regresó para estabilizar de nuevo el club tras la desastrosa etapa de ocho partidos de Wilfried Nancy. O'Neill siempre fue una solución a corto plazo, pero sigue en camino de conseguir el doblete nacional.
Como parte de los cambios más amplios que se esperan para el verano, se prevé que el actual asistente de O'Neill, Shaun Maloney, pase a ocupar un puesto de responsabilidad. Maloney goza de gran prestigio entre la directiva del club y se espera que sea una figura central en la jerarquía técnica, independientemente de quién ocupe el puesto de entrenador. La transición se considera vital para una plantilla que se espera que sufra una profunda remodelación tras las críticas recibidas por las recientes estrategias de fichajes.
Competencia por los servicios de Keane
El Celtic podría tener que librar una batalla para hacerse con los servicios de Keane, ya que sus recientes éxitos en Europa han despertado el interés de varios clubes del Reino Unido. Recientemente se le relacionó con un posible regreso al Tottenham tras la destitución de Thomas Frank, aunque, según se informa, no estaba interesado en el contrato a corto plazo que finalmente firmó Igor Tudor. En la actualidad, Keane sigue centrado en sus obligaciones en Hungría, donde el Ferencvaros comparte el liderato de la liga y sigue compitiendo en la Europa League.
La directiva del Celtic es consciente de la competencia, pero sigue confiando en que el atractivo del gigante de Glasgow será suficiente para seducir a Keane. El club está desesperado por embarcarse en un proyecto a largo plazo tras una temporada de cambios constantes en el banquillo que le ha llevado a quedarse a cinco puntos del líder de la liga, el Hearts.
Opciones alternativas en el radar
Aunque Keane es la opción preferida, el Celtic ha barajado naturalmente otros nombres por si el acuerdo no llegara a buen puerto. El actual seleccionador de Gales, Craig Bellamy, cuenta con admiradores en Parkhead, aunque su situación se complica por la participación de su país en la repesca del Mundial. Además, el entrenador del Motherwell, Jens Berthel Askou, ha recibido elogios por su impresionante trabajo en Fir Park, aunque algunos miembros de la directiva se muestran cautelosos sobre si está preparado para dar un salto tan importante en cuanto a presión.
La prioridad sigue siendo Keane, cuya mentalidad ganadora en Israel y Hungría ha demostrado que puede cumplir con las expectativas de ganar títulos. El Celtic está decidido a evitar que se repita el nombramiento de Nancy y cree que Keane aporta la combinación necesaria de perspicacia táctica y liderazgo. Con la temporada nacional llegando a su clímax, los Hoops están listos para actuar rápidamente una vez que O'Neill se retire, con el fin de garantizar que el nuevo entrenador disponga de toda la pretemporada para implementar su visión.
