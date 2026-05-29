Tah, defensa del Bayern de Múnich, afirmó que los delanteros se muestran más cautelosos ante el portero veterano, cuya reputación aún impone. «Se nota que los delanteros deben concentrarse extra al rematar», dijo a Sky.

El defensa del Borussia Dortmund, Schlotterbeck, fue más lejos: «Probablemente sea el mejor portero de todos los tiempos», afirmó.