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El capitán del Mónaco confía en que el «increíble» Paul Pogba tenga un papel «importante» en la recta final de la temporada, ahora que la exestrella del Manchester United por fin se acerca a su mejor forma física
Zakaria elogia la «increíble» influencia de Pogba
El capitán del Mónaco destaca que Pogba puede ser clave en las últimas semanas de la temporada. A pesar de los problemas físicos y los malos resultados, sus compañeros reconocen su calidad dentro y fuera del campo.
«Para Paul ha sido una temporada complicada por lesiones y malos resultados, pero será clave en estos últimos partidos para dar ese plus y llegar lo más lejos posible. Es un jugador increíble y una gran persona», afirmó Zakaria en declaraciones a RMC Sport.
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De vuelta a la plena forma tras una pesadilla de lesiones
El jugador de 33 años ha tenido altibajos físicos en el Principado. Llegó como agente libre y esta temporada solo ha jugado 30 minutos en tres sustituciones, la última el 5 de diciembre. Sin embargo, el entrenador Sébastien Pocognoli confirmó que el centrocampista entrena con el grupo desde el parón internacional.
Fue convocado para la victoria 2-1 ante el Marsella, aunque no jugó y mostró gran implicación desde el banquillo. Pocognoli destacó: «Está aquí todos los días, sigue mejorando. Espero que pronto nos ayude en el campo. Debemos esperar el momento adecuado, pero esta semana ha seguido mejorando en todos los aspectos, lo cual es muy positivo».
Un recordatorio de la magia de Pogba
Pogba, con pocos minutos, mostró su gran habilidad técnica. En un amistoso contra el Brentford en La Turbie, marcó el 1-0 con un potente disparo desde el borde del área. Fue su primer gol con el Mónaco y le dio un gran impulso anímico.
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Jugándose su futuro en el Mónaco
Pogba tiene contrato hasta 2027, pero su futuro depende de que se mantenga en forma y rinda al máximo. El director Thiago Scuro ya anticipó que este verano se reunirán para evaluar la situación, por lo que este último mes de temporada es decisivo para el centrocampista.
Scuro explicó: «Hay dos posibilidades: o funciona, vuelve al campo y tiene un impacto en el equipo, o no funciona y ambas partes hablarán el próximo verano». Con partidos ante el Paris FC y el Auxerre en el horizonte, todo está listo para un nuevo resurgimiento de Pogba.