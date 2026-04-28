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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, iguala a Cristiano Ronaldo y Robin van Persie tras otra actuación decisiva en la Premier League
Fernandes iguala el récord de participaciones en goles de Ronaldo
El capitán del United, Fernandes, alcanzó 140 participaciones en goles en la Premier League, igualando a Ronaldo. En la victoria 2-1 sobre el Brentford, dio la asistencia que permitió a Sesko sentenciar.
Con esta asistencia, Fernandes suma 140 participaciones en goles en la competición y empata a Ronaldo, a quien superó en solo 11 partidos menos y en una única etapa en el club.
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Lograr la simetría estadística en Old Trafford
Las estadísticas de Fernandes resaltan su valor único: 70 goles y 70 asistencias en la Premier League. Ronaldo, con 140 participaciones, marcó 103 goles y dio 37 asistencias.
Además, es el primer jugador del United que participa en al menos un gol en siete partidos seguidos de la Premier desde Van Persie, quien sumó diez entre noviembre de 2012 y enero de 2013.
El impresionante rendimiento de Fernandes en casa
Old Trafford se ha vuelto inexpugnable para el capitán, que se convierte en el tercer jugador del United en participar con gol o asistencia en al menos ocho partidos ligueros consecutivos en casa. Solo Ronaldo (diez en 2008) y Wayne Rooney (ocho en 2010) lograron lo mismo.
Esta racha en casa le sitúa líder en asistencias: lleva 19, nueve más que sus rivales más cercanos, Rayan Cherki y Jarrod Bowen, ambos con diez.
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A la caza del récord de Henry y De Bruyne
A cuatro jornadas del final, Fernandes está a dos asistencias de batir el récord de la Premier League, fijado en 20 por Thierry Henry (2002-03) y Kevin De Bruyne (2019-20).
Dada su forma actual y la frecuencia con la que crea ocasiones, el récord parece al alcance. Si lo logra, afianzará su lugar entre los mejores centrocampistas creativos de la historia de la Premier.