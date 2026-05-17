AFP
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El capitán del Chelsea, Reece James, pidió perdón a la afición por la «falta de resultados». La derrota en la final de la FA Cup deja a los Blues, que no están rindiendo al nivel esperado, en vilo respecto a la clasificación para las competiciones europeas
Desenlace amargo para los Blues en Wembley
En un partido reñido con pocas ocasiones, Antoine Semenyo rompió el empate en los últimos 15 minutos. James se mostró desolado tras la mínima derrota del Chelsea en la final de la FA Cup. El capitán blue, de vuelta en el once para la final de Wembley, admitió que pequeños detalles decidieron el encuentro en el noroeste de Londres. Se situó en el centro del campo para dar estabilidad, pero la derrota complica el cierre de la temporada.
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Una disculpa a los fieles seguidores de Stamford Bridge
A dos jornadas del final de la Premier League, el Chelsea aún opta matemáticamente a un puesto europeo. Sin embargo, James reconoció las deficiencias del equipo: «Estamos muy por debajo del nivel esperado».
«No hemos rendido lo suficiente esta temporada. Me gustaría pedir disculpas a la afición por la falta de resultados. Ha sido difícil. Espero que nos recuperemos pronto», declaró en la web oficial del club. «Necesitamos descansar, recuperarnos y, ya sabes, volver al campo de entrenamiento para prepararnos para nuestro próximo partido contra los Spurs».
James se propone mejorar tras una derrota por la mínima
Tras el partido, James admitió que su equipo merecía más por el esfuerzo, pero reconoció que la falta de puntería les costó ante un aspirante al título de la Premier League.
«Es decepcionante perder», añadió James. «Si das un paso atrás y analizas el partido, no el marcador, estuvimos a la altura y les plantamos cara. En la primera parte tuvieron mucha posesión, pero no nos hicieron mucho daño, y luego marcaron tras una ocasión a medias en la segunda parte. Lo intenté todo e hice todo lo que pude. En una final todos queremos ganar, ya sea un título local o la FA Cup. No puedo cuestionar la voluntad ni el deseo de nadie; todos lo buscábamos. Simplemente no tuvimos suerte».
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Elogios por el regreso de Levi Colwill
James destacó la actuación de Levi Colwill, canterano que volvió al once tras una larga lesión. «Levi es clave para el club y el equipo», afirmó.
«Levi es fundamental para el club y el equipo», añadió James. «Su ausencia se notó, pero ahora está de vuelta y nos ayuda mucho».