El capitán de Polonia, Robert Lewandowski, lucha por contener las lágrimas después de que el sueco Viktor Gyökeres acabara con su sueño de despedirse del Mundial

La imagen de Lewandowski, que aún llevaba una máscara protectora tras la fractura de la cuenca del ojo que sufrió en febrero, pidiendo perdón a la afición visitante se convirtió en la imagen más emblemática de la noche. Su emotiva reacción tuvo un gran eco en las redes sociales, donde tanto aficionados como expertos rindieron homenaje a uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol.

«Qué triste, se merecía su último Mundial», compartió un aficionado en las redes sociales, haciéndose eco de los sentimientos de muchos que presenciaron la desesperación de la estrella del Barcelona. Otro añadió: «Una de esas imágenes que realmente duelen. Es un momento desgarrador para los aficionados al fútbol de todo el mundo; sin duda echaremos de menos ver su calidad en la escena mundial».



