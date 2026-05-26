El caos le sale caro al Real Madrid: José Mourinho costará más de lo previsto

En una rueda de prensa a mediados de mayo, el presidente Florentino Pérez criticó a la prensa, denunció una «campaña de desprestigio» contra el club y convocó nuevas elecciones. Por primera vez, Enrique Riquelme se presentó como candidato opositor.

Según Bild, el fichaje de Mourinho, previsto para el lunes de Pentecostés, está en suspenso a la espera del resultado electoral. Pese a ello, en el Benfica dan por hecho que “The Special One” regresará este verano al banquillo madridista.

Su sucesor sería Marco Silva, que dirige el Fulham desde 2021 y llevó al equipo al undécimo puesto en la Premier la pasada temporada. El contrato de Silva con el club londinense vence este verano.

Tras un paso poco exitoso por el Fenerbache, el técnico llegó al Benfica en septiembre pasado, donde no consiguió títulos pese a terminar invicto en Liga. El Porto se coronó campeón y eliminó a Mourinho en cuartos de final de la Copa; en Champions, el camino terminó en ronda intermedia, precisamente ante el Madrid.