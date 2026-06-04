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El candidato a presidente del Real Madrid reitera sus declaraciones sobre Erling Haaland y Rodri, y descarta al Manchester City y la airada reacción de su agente
El rival de Pérez respalda la cláusula de Haaland
El candidato presidencial reafirmó su promesa de fichar a Haaland y restó importancia a las desmentidas de su entorno, calificándolas de «parte del juego».
Tras su paso por El Hormiguero, donde afirmó que Haaland «quiere venir a Madrid», Riquelme habló con ASpara aclarar su postura sobre el delantero noruego, objetivo prioritario de su campaña.
Riquelme insiste en que el fichaje es viable: «Haaland tiene una cláusula y llevamos tiempo trabajándolo. Hay que entender que esto es una candidatura; pueden ganar unos u otros. Es lógico que protejan al jugador, pero estoy seguro de que, si soy presidente, grandes figuras como Haaland jugarán en el Real Madrid».
Desestimando las negativas de Pimenta y Alfie
La campaña sufrió un revés cuando la agente de Haaland, Rafaela Pimenta, y su padre, Alfie Haaland, emitieron un comunicado conjunto que tildaba las afirmaciones de «falsas». Sin embargo, Riquelme comparó la situación con el polémico traspaso de Luis Figo desde el acérrimo rival, el Barcelona, en 2000, y sugirió que las desmentidas públicas son una táctica defensiva habitual en las negociaciones de traspasos de alto perfil y en los ciclos electorales.
Al preguntarle por la reacción negativa, Riquelme respondió: «Forma parte del juego. También pasó con Figo; esto es fútbol. Para proteger al jugador, habíamos hablado antes y después con Pablo (Barquero), el representante de Rodri. Sé que después hay que hablar con el City. Las circunstancias de Rodri no son las mismas que las de Haaland, pero hay que hablar con el City. Tenemos el máximo respeto por el club».
Garantías financieras personales para los socios
Para demostrar su sinceridad a los socios con derecho a voto del Real Madrid, Riquelme ha comprometido su patrimonio: si no cumple sus promesas de fichajes, pagará de su bolsillo las cuotas de los 100.000 socios del club (unos 15 millones de euros). Así contrasta con el largo mandato de Pérez.
“Para convencer a los socios, he puesto una garantía personal: si no cumplo alguna de mis promesas, pagaré de mi bolsillo la cuota de los 100 000 socios (unos 15 millones de euros)”, explicó Riquelme. “No puedo pedirles confianza si yo no creo en mi propia propuesta. No voy a manchar mi imagen personal, profesional, madridista ni de socio por nada».
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Respetando la postura del Manchester City
A pesar de su confianza, Riquelme admitió que aún hacen falta negociaciones formales con el City para cerrar los fichajes de Haaland y Rodri. El candidato reveló que su equipo ya contactó en privado a los campeones ingleses para evitar malentendidos por sus declaraciones públicas.
Finalmente, sobre la posible fricción en el Etihad Stadium, afirmó: «Es un programa de entretenimiento. El fútbol es fútbol; esto forma parte del fútbol. Debemos seguir hablando con máximo respeto hacia el City; debemos sentarnos a hablar. El jugador tiene una cláusula y un contrato, y este miércoles ya enviamos un mensaje en privado al City. Aunque por un problema de idioma puedan entender otra cosa, hay claridad».