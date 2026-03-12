¡El cambio debería haber supuesto una gran decepción! El tercer fichaje más caro del VfB Stuttgart pasa totalmente desapercibido hasta ahora

El VfB Stuttgart, bajo la dirección del director deportivo Fabian Wohlgemuth, ha logrado algunos éxitos en el mercado de fichajes en los últimos tiempos. El verano pasado, los responsables de la plantilla del equipo suabo se enfrentaron de nuevo a una tarea titánica y, a petición del entrenador Sebastian Hoeneß, reforzaron la delantera en dos ocasiones más en el último momento, justo antes de que se cerrara el plazo de fichajes.
Poco después de la marcha de Nick Woltemade, Hoeneß criticó de forma inusualmente clara a Wohlgemuth y al presidente del club, Alexander Wehrle, en una rueda de prensa. La conclusión: ¡hay que encontrar un sustituto urgentemente! Según un informe dekicker de entonces, hubo un verdadero «crujir» antes de que, en las 72 horas siguientes, Badredine Bouanani (31 de agosto, OGC Niza) y Bilal El Khannouss (1 de septiembre, Leicester City) fueran transferidos al Neckar y apaciguaran, al menos un poco, al entrenador del VfB. Y es que no llegó ningún nuevo delantero.
Mientras que el préstamo de El Khannouss resultó ser todo un éxito y, según se dice, culminará en una obligación de compra por 18 millones de euros vinculada al tiempo de juego, el fichaje de Bouanani aún no ha dado sus frutos. ¡Todo lo contrario! Sobre todo porque el VfB pagó la nada desdeñable suma de 15 millones de euros por el jugador de 21 años.
Más minutos en la Europa League: Bouanani aún sin marcar en la Bundesliga
El tercer fichaje más caro de la historia del club hasta la fecha —El Khannouss desplazará a Bouanani al cuarto puesto— ha decepcionado hasta ahora en todos los aspectos. Solo ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en 24 partidos. Algo bastante inusual: en la Europa League (448), el argelino tiene actualmente más minutos de juego que en la Bundesliga (441), donde también ha sumado los tres puntos de goleador. Bouanani sigue esperando su primera participación en un gol en la máxima categoría alemana.
En los últimos cuatro partidos de la Bundesliga, Bouanani se ha quedado en el banquillo durante los 90 minutos, sin que se le conozca ninguna lesión física. En la derrota por 0-1 en el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Celtic de Glasgow, fue titular por última vez, pero, a pesar de su esfuerzo, no logró convencer. Una imagen que ya nos resulta familiar. El habilidoso delantero, que juega principalmente en la banda derecha, suele querer mucho. Sin embargo, solo demuestra su habilidad a ratos y, sencillamente, no consigue lo suficiente. Al final, las 14 pérdidas de balón en solo 33 acciones con el balón fueron emblemáticas de la temporada de Bouanani.
Sin embargo, una gran decepción a finales de año debería haberle servido de estímulo. El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, prescindió de los servicios de Bouanani en su plantilla para la Copa Africana de Naciones. «Por supuesto que estaba decepcionado, porque le hubiera gustado jugar con su país», dijo Hoeneß al respecto, alimentando las esperanzas de un cambio de rumbo: «Por otro lado, ahora tiene la oportunidad de quedarse con nosotros y ganarse un puesto en el equipo».
Según el diario Bild, Bouanani incluso contrató a un preparador físico personal para convertir su enfado por su ausencia en energía. Su objetivo era demostrar su valía a todos en la apretada agenda tras el parón invernal, con siete partidos en 22 días. Sin embargo, el balance fue más que decepcionante: ningún punto, 215 minutos y tres partidos sin jugar.
El último en la jerarquía: ¿Acanciert Bouanani, el fichaje más caro que ha resultado ser un fracaso?
Las posibles dificultades no son nada raro para un jugador de esta edad. Hoeneß también lo nota: «Hay altibajos, sobre todo cuando llegas a un país nuevo. Ya ha demostrado lo que puede hacer con su pierna izquierda. Pero, claro, todavía tiene cosas que mejorar». Sin embargo, es indudable que el Stuttgart esperaba más del fichaje del verano. En partidos importantes, como el de ida en Glasgow, lo lógico es que se quede en el banquillo.
De todos modos, a Bouanani se le están acabando los argumentos para seguir siendo titular, como demuestra su tiempo de juego en la Bundesliga. Sobre todo porque la competencia le ha superado. En la banda derecha, Jamie Leweling y Tiago Tomas le llevan clara ventaja. Incluso Jeremy Arevalo, otro fichaje invernal que hasta ahora había pasado bastante desapercibido, fue titular el pasado fin de semana contra el Mainz 05. También en el centro del campo ofensivo, donde Bouanani también puede jugar, ocupa el último lugar en la jerarquía interna. Por lo tanto, sería sorprendente que fuera titular en el partido de ida de octavos de final contra el FC Porto el jueves.
Por lo tanto, no queda mucho tiempo para el esperado gran salto esta temporada. En cambio, Bouanani corre el riesgo de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club, por delante de errores como Pablo Maffeo o Ciprian Marica (ambos por siete millones de euros). Aunque, por supuesto, aún no se ha dicho la última palabra, y es poco probable que el VfB vuelva a echar al joven, indiscutiblemente muy talentoso, en verano (contrato hasta 2030).
Badredine Bouanani: estadísticas y datos de rendimiento en el VfB Stuttgart
Competición Partidos (minutos jugados) Goles Asistencias Bundesliga 12 (441) 0 0 Europa League 9 (448) 2 1 Copa DFB 3 (82) 0 0