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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El cambio de rumbo ineludible de la Juventus: experiencia sin coste alguno para ganar, pero todos están de acuerdo en la lista

El cambio de estrategia: menos protagonismo para los jóvenes, paso a quienes están acostumbrados a ganar

La Juventus está barajando una estrategia totalmente diferente para el próximo mercado de fichajes, en comparación con las últimas temporadas. La nueva (vieja) frontera se llama «parámetros cero». En parte por elección y en parte (en gran medida) por obligación, el club bianconero ya no puede permitirse gastar grandes sumas en futbolistas que luego no están a la altura. Los dos ejemplos más sonados de las últimas ventanas de fichajes son Teun Koopmeiners (61 millones) y Lois Openda (45 millones).


Por indicación directa de la propiedad, a partir de ahora habrá que evitar este tipo de operaciones. Solo se gastará en ocasiones especiales que puedan surgir en el mercado, relacionadas con estrellas de valor contrastado; se descartan las apuestas. De lo contrario, se apostará por los fichajes a coste cero, donde el riesgo de un fracaso queda amortizado tanto por el coste cero del traspaso como por la experiencia del jugador que se va a fichar.


  • EXPERIENCIA Y VICTORIA

    Sí, la experiencia y la costumbre de ganar. Dos elementos que la Juventus de los últimos años parece haberse olvidado. Se ha dado mucho protagonismo a los jóvenes, con razón, pero quizá exagerando (si el objetivo es ganar). En la temporada 2024-25, la Juventus llegó a tener la segunda plantilla más joven de la Serie A después del Parma; luego, ya en esta temporada, la Vecchia Signora ha ajustado el rumbo, situándose en la mitad de la clasificación, con una media de 26,9 años. De cara a la próxima temporada, es de suponer que la media seguirá aumentando: tanto el pasado de la Juventus como los equipos que han ganado en estos años (el Inter y el Nápoles) demuestran que la experiencia, en la Serie A, cuenta.


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  • SPALLETTI QUIERE POCOS JUGADORES, PERO DE CALIDAD, PARA GANAR DE INMEDIATO

    Pocos fichajes, pero de calidad, pues. Y que tengan personalidad y experiencia. Y que no cuesten nada o casi nada en cuanto al traspaso (otra cosa, obviamente, es el sueldo). Es un proyecto con el que se puede estar de acuerdo, si se quiere, al menos, volver a luchar por ganar. Es la idea de Luciano Spalletti, quien, antes de renovar, insiste en tener un equipo que esté listo para ganar de inmediato. Es la idea que también está adoptando la directiva. Un poco por elección y un poco por obligación, como decíamos. De hecho, es difícil pensar ahora en planificar un mercado diferente al de los fichajes sin coste, sin tener aún la certeza de contar con los ingresos de la Liga de Campeones la próxima temporada.

  • LA TABLA

    Así pues, espacio para la experiencia sin coste alguno: Zeki Çelik, nacido en 1997; Leonardo Spinazzola, nacido en 1993; Franck Kessié, nacido en 1996; Marcos Senesi, nacido en 1997; Xaver Schlager, nacido en 1997; Lorenzo Pellegrini, nacido en 1996; Antonio Rüdiger, nacido en 1993; Bernardo Silva, nacido en 1994; Robert Lewandowski, nacido en 1988; Leon Goretzka, nacido en 1995. Es prácticamente un equipo completo, y todos son nombres sobre los que la Juventus está reflexionando y sopesando. A lo que se suma el portero: Alisson Becker, nacido en 1992, cuyo contrato expira dentro de un año.


    Es la nueva (vieja) estrategia de la Bianconeri, y no se puede estar más de acuerdo.


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