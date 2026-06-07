Según el diario «Bild», el club sajón y el jugador berlinés ya han mantenido las primeras conversaciones, aunque las negociaciones están en una fase muy temprana y aún no hay nada concreto.
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¡El BVB también lo sigue! Al parecer, el RB Leipzig ya contactó con la joven promesa de la Bundesliga
Asllani tiene contrato con el Hoffenheim hasta el 30 de junio de 2029, aunque puede marcharse este verano por una cláusula de 30 millones de euros.
Esto ha despertado el interés no solo del Leipzig, sino también de otros clubes de primer nivel. Desde hace tiempo se rumorea que el BVB está interesado en el jugador de 23 años, sobre todo tras el fichaje de Ole Book por los amarillos y negros. Ambos se conocen de su etapa juntos en el SV Elversberg, recién ascendido a la Bundesliga.
También el FC Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, ha mostrado interés, y su agente confirmó contactos recientes con el club catalán.
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El Leipzig ya tiene tres delanteros centro en plantilla
Para el Leipzig, fichar a este jugador de 23 años parece innecesario. Ya cuenta con tres delanteros: Romulo, Conrad Harder y el joven Samba Konate. Romulo destacó la temporada pasada con nueve goles y cuatro asistencias en 30 partidos de Bundesliga.
Asllani, por su parte, puede presumir de cifras aún mejores: en la temporada 2025/26 jugó 33 partidos con el TSG en la máxima categoría alemana, marcó diez goles y dio nueve asistencias.