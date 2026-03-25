El Brighton se sitúa por delante del Chelsea en la pugna por fichar a un joven prometedor de la Bundesliga y a su hermano mayor, tras las conversaciones positivas mantenidas con la madre de ambos

El mercado de fichajes ha cobrado un nuevo impulso tras la ruptura de los hermanos con su anterior agente. Este cambio ha llevado a varios grandes clubes ingleses a ponerse en contacto con Tim Steidten, responsable de la planificación de la plantilla del Colonia, quien anteriormente trabajó en el West Ham. El Chelsea —que, según Sport Bild, se ha puesto en contacto con Steidten— y el Manchester City se encuentran entre los clubes de élite que siguen de cerca el rápido ascenso del joven, junto con el Bayern de Múnich, uno de los gigantes de la Bundesliga.

A pesar de la creciente presión, el director deportivo Thomas Kessler insiste en que el equipo alemán se mantiene totalmente tranquilo ante la situación. Tienen previsto aprovechar el actual parón internacional para ultimar una estrategia interna clara respecto a una posible venta y determinar su límite máximo de negociación.