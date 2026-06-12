Según The Athletic, el Brighton ha ofrecido 30 millones de libras por el defensa del Tottenham Vuskovic. El central croata de 19 años es prioridad para Fabian Hurzeler, que quiere reforzar la zaga tras la clasificación europea.

El central, que brilló con seis goles en 28 partidos durante su cesión en el Hamburgo, ve en Brighton el entorno ideal para seguir creciendo.