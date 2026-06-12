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El Brighton ofrece 30 millones de libras por el defensa del Tottenham tras rechazar dos propuestas por Jan Paul van Hecke
El Brighton intensifica su interés por Vuskovic
Según The Athletic, el Brighton ha ofrecido 30 millones de libras por el defensa del Tottenham Vuskovic. El central croata de 19 años es prioridad para Fabian Hurzeler, que quiere reforzar la zaga tras la clasificación europea.
El central, que brilló con seis goles en 28 partidos durante su cesión en el Hamburgo, ve en Brighton el entorno ideal para seguir creciendo.
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El Brighton confirma el interés del Tottenham por Van Hecke
Esta noticia alimenta los rumores de traspaso entre Brighton y Tottenham, que buscan reforzar su defensa. El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, confirmó que el Tottenham se puso en contacto para fichar a Van Hecke y que el club rechazó dos ofertas por el internacional holandés.
Los Seagulls quieren retenerlo y lo valoran en 70 millones de libras. Además, saben que necesitan una plantilla profunda para competir en varios frentes la próxima temporada.
Los Spurs se enfrentan a una decisión difícil
Tras una temporada decepcionante marcada por sus problemas defensivos, el Tottenham busca refuerzos y se interesa por Van Hecke. Sin embargo, la postura del Brighton complica sus planes.
Además, deben valorar el potencial a largo plazo de Vuskovic, defensa joven y prometedor que aún no ha debutado con el primer equipo. La situación se complica por la incertidumbre sobre el futuro de Micky van de Ven y Cristian Romero, vinculado con una posible salida.
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Vuskovic se plantea su futuro
Vuskovic se encuentra concentrado con la selección croata para el Mundial 2026 y, se espera, posponga su decisión de futuro hasta después del torneo. El interés europeo por ficharlo persiste, aunque se informa que Brighton es el principal candidato.
Para el Tottenham, las próximas semanas serán cruciales: su posible fichaje de Vuskovic podría facilitar o complicar la llegada de Van Hecke, mientras el club equilibra sus necesidades defensivas inmediatas con su planificación a largo plazo.