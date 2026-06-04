El Brentford se impone a sus rivales de la Premier League en la puja por la revelación de la Bundesliga tras aceptar una oferta de 50 millones de euros

El Brentford está a punto de fichar al jugador de 20 años tras presentar una oferta mejorada. Según el diario «Bild», el director deportivo Thomas Kessler aceptará la última propuesta de la Premier League, valorada en hasta 50 millones de euros: 45 millones garantizados más bonificaciones accesibles.

Será la mayor venta del Colonia, superando los 29 millones que recibió por Anthony Modeste en 2018. Aunque Kessler aún necesita la aprobación de la junta directiva, la magnitud de la oferta hace que sea un mero trámite. Además, se incluye una cláusula del 15 % por una futura venta, lo que garantiza que el club alemán se beneficie de los posibles éxitos futuros de «El Mala» en la Premier League y más allá.