El Botafogo reclama 125 millones de euros al Lyon y emprende acciones legales tras la salida de John Textor

Según se informa, la deuda pendiente, que asciende a varios millones de euros, tiene su origen en unas contribuciones financieras fundamentales que el Botafogo realizó al Lyon a finales de 2022. Según el club de Río de Janeiro, esos fondos se proporcionaron en forma de préstamos para rescatar al equipo francés cuando se encontraba bajo una enorme presión por parte de los bancos. En aquel momento, poco después de que la sociedad de Textor adquiriera el equipo de la Ligue 1, el Lyon se enfrentaba al riesgo de sufrir graves sanciones económicas.

La ayuda prestada por el club brasileño resultó fundamental, ya que garantizó que el Lyon evitara el descenso administrativo y, finalmente, se clasificara para la Europa League. Sin embargo, el espíritu de colaboración que definió los primeros días del modelo multiclub se ha desvanecido por completo tras las fricciones entre los socios del Eagle Group, lo que llevó a Textor a renunciar a su papel de liderazgo en el Lyon. La actual presidencia del Lyon ha sido acusada de romper unilateralmente los acuerdos de cooperación y de suspender los pagos a otros clubes de la red.