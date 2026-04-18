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El Borussia Dortmund teme que su defensa estrella sufra una lesión grave en la rodilla, que podría ser la tercera rotura del ligamento cruzado anterior
Temor a una lesión grave de rodilla
En el minuto 42 del partido en el PreZero Arena, Sule resbaló al despejar, se agarró la rodilla izquierda y mostró dolor. Además, el balón le golpeó el brazo en la caída, lo que derivó en penalti para los locales tras revisión del VAR.
Tras el partido, el director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, admitió que el primer diagnóstico es preocupante: «Ya se sospecha que es una lesión grave. Está en el vestuario con la rodilla vendada. Ahora debemos esperar a más pruebas», declaró a la prensa.
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Antecedentes de problemas en el ligamento cruzado anterior
La mayor preocupación para el Dortmund y para Süle es su historial de lesiones graves de rodilla. El defensa, de 30 años, ya ha sufrido dos roturas del ligamento cruzado anterior. Una tercera lesión podría marginarlo el resto del año.
Pese al pesimismo de la directiva, el entrenador Niko Kovac ofreció un atisbo de esperanza: «Siempre es bonito jugar contra tu exequipo. Quería que Niki participara. Todavía no hay diagnóstico, pero ya apoyó el pie, y eso es una buena señal», dijo tras el partido.
Doble golpe tras la concesión del penalti
Para empeorar las cosas, el intento de recuperación del defensa acabó en lesión y, además, le dio al Hoffenheim el primer gol. Al caer, Sule tenía el brazo izquierdo extendido y tocó el balón. Tras revisar las imágenes, el árbitro Daniel Siebert pitó penalti, que Andrej Kramaric transformó con sangre fría para dar al equipo local una ventaja de 1-0.
Sule, lesionado, dejó su lugar a Ramy Bensebaini justo antes del descanso.
- AFP
¿Será su última aparición con el club?
Crece el temor de que Sule haya jugado su último partido con el Dortmund. Su contrato vence este verano, tras cuatro años en el club, y ya se confirmó que se irá. Si la lesión es tan grave como se cree, no volverá a jugar esta temporada.
Tras la derrota de hoy del Dortmund, el Bayern Múnich está a un paso de su 35.º título de la Bundesliga: le basta ganar o empatar mañana ante el Stuttgart para proclamarse campeón.