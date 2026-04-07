El Borussia Dortmund se prepara para la marcha de Nico Schlotterbeck, ya que el equipo de la Bundesliga tiene en el punto de mira al recién coronado campeón de la Copa Africana de Naciones como sustituto

La directiva del Signal Iduna Park no quiere verse sorprendida por una posible fuga de talentos en el corazón de su defensa. Según informa Sky, el Borussia Dortmund ha puesto sus ojos en Abdelhamid Ait Boudlal, la joven promesa de 19 años que actualmente milita en el Rennes. El joven se ha convertido en un objetivo prioritario para el director deportivo Ole Book, en el marco de los planes del club para una nueva era en la zaga.

Ait Boudlal es un jugador en pleno ascenso, tras haber sido recientemente coronado campeón de la Copa Africana de Naciones tras una serie de circunstancias únicas que involucraron a Marruecos y una resolución judicial posterior al torneo. Formó parte de la plantilla, pero no llegó a jugar ningún partido, habiendo disputado hasta ahora solo un breve encuentro con la selección absoluta. Con contrato en Francia hasta 2028, el defensa es considerado uno de los talentos más prometedores de la Ligue 1, y el Dortmund está ansioso por adelantarse a otros grandes clubes europeos para ficharlo antes de que su valor se dispare aún más.



