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El Borussia Dortmund renuncia a Jadon Sancho y ahora considera a un jugador del Arsenal como alternativa
El interés por Sancho se ha enfriado a medida que se consolida el cambio táctico
El Dortmund ha puesto en pausa su interés por Sancho mientras explora nuevas opciones tácticas. Aunque el inglés ha brillado en el BVB, el club ha enfriado su interés y ahora valora sus necesidades a largo plazo con el actual cuerpo técnico. Sancho sigue siendo una opción para este verano, pero ya no es la prioridad del nuevo director deportivo, Book.
La clave es el sistema defensivo de tres centrales que tanto éxito les ha dado: ahora buscan un “10” versátil que pueda abrirse a la banda, no un extremo puro. En declaraciones a Sky Sport, Book confirmó el enfoque activo del club: «Puede ser pronto o tarde. Todos, incluido el cuerpo técnico, preferiríamos hacer uno o dos fichajes más antes del inicio de la pretemporada».
- AFP
Nwaneri se perfila como el principal objetivo
Para reemplazar a Brandt, el Dortmund ha reactivado su interés en Nwaneri, joven talento del Arsenal. El centrocampista de 19 años, que termina su cesión en el Marsella, vuelve a atraer a la directiva del BVB. Book ha consultado su disponibilidad, pues buscan un creativo que impulse el juego desde la medular.
Hace un año el Dortmund no pudo ficharlo porque renovó con los Gunners hasta 2030. Aunque el jugador ve con buenos ojos recalar en la Bundesliga, la operación es compleja por su alta cláusula de traspaso y la dificultad de lograr otra cesión. Aun así, sigue siendo un candidato muy atractivo.
La pugna por la joya del Hertha
Nwaneri, del Arsenal, no es el único adolescente que interesa al Dortmund: también sigue de cerca a Kennet Eichhorn, joven promesa de 16 años del Hertha de Berlín. A pesar de la competencia de equipos como Manchester City, Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen, el Dortmund lucha por fichar a este creativo jugador. Book admitió su admiración por el futbolista en una reciente entrevista y destacó la solidez de los ojeadores del club.
Book declaró: «Tiene creatividad. Lo conocemos y nos gusta, como a otros clubes. Veremos qué pasa».
Se informa que Eichhorn tiene una cláusula de rescisión de 9 millones de euros, pero el coste total de fichaje y salario sería elevado para un jugador tan joven.
- AFP
Planificación estratégica con restricciones presupuestarias
Tras los fichajes de la estrella del Cruzeiro, Kaua Prates, y del defensa del Red Bull Salzburgo, Joane Gadou —este último por unos 24 millones de euros con bonificaciones—, el Dortmund tiene ahora un presupuesto más ajustado. Aun así, el club asegura que puede seguir actuando en el mercado. Además de un delantero creativo, Book busca un centrocampista defensivo con capacidad de creación que aporte un perfil distinto al de la plantilla actual.