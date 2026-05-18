El Borussia Dortmund renuncia a Jadon Sancho y ahora considera a un jugador del Arsenal como alternativa

El Dortmund ha puesto en pausa su interés por Sancho mientras explora nuevas opciones tácticas. Aunque el inglés ha brillado en el BVB, el club ha enfriado su interés y ahora valora sus necesidades a largo plazo con el actual cuerpo técnico. Sancho sigue siendo una opción para este verano, pero ya no es la prioridad del nuevo director deportivo, Book.

La clave es el sistema defensivo de tres centrales que tanto éxito les ha dado: ahora buscan un “10” versátil que pueda abrirse a la banda, no un extremo puro. En declaraciones a Sky Sport, Book confirmó el enfoque activo del club: «Puede ser pronto o tarde. Todos, incluido el cuerpo técnico, preferiríamos hacer uno o dos fichajes más antes del inicio de la pretemporada».