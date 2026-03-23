Getty Images Sport
Traducido por
El Borussia Dortmund ficha a un nuevo director deportivo tras su «excelente» labor tras la marcha de una leyenda del club
Comienza una nueva era en el Signal Iduna Park
El Dortmund anunció el lunes que Book asumirá oficialmente su cargo este miércoles, tras firmar un contrato hasta el final de la temporada 2028-29. Este nombramiento llena el vacío dejado por Kehl, quien abandonó el club el domingo tras la victoria sobre el Hamburgo. Lars Ricken, director deportivo del Dortmund, expresó su enorme satisfacción por el fichaje. Al referirse a los logros de Book, Ricken declaró: «Con Ole Book hemos conseguido incorporar al candidato que buscábamos para el puesto de director deportivo. Llevo mucho tiempo siguiendo su excelente trabajo en el Elversberg, primero como director deportivo y más recientemente como miembro de la junta directiva encargado de asuntos deportivos, y estoy absolutamente convencido de que Ole es la persona adecuada para nosotros, tanto en el ámbito profesional como en el personal».
Experiencia demostrada en el ascenso profesional
El ascenso del nuevo director deportivo en el mundo del fútbol ha sido meteórico. Tras poner fin a su carrera como jugador en 2017, tras haber militado en el Rot Weiss Ahlen, el MSV Duisburg y el SV Wehen Wiesbaden, se incorporó al Elversberg como ojeador. Al año siguiente pasó rápidamente a ocupar el cargo de director deportivo y en 2023 fue ascendido a la junta directiva. Bajo su dirección, el club logró dos ascensos consecutivos en 2022 y 2023, ascendiendo a la 2. Bundesliga. Estuvieron a punto de alcanzar la máxima categoría en 2025, pero se quedaron a las puertas tras caer en la eliminatoria ante el Heidenheim. Ricken añadió: «Con él al mando, el Elversberg ha dado el salto a la segunda división, formando a muchos jugadores jóvenes por el camino y aportando valor a la plantilla. Tenemos una gran confianza en Ole y en su experiencia para encontrar ideas creativas y audaces en el mercado de fichajes».
Afrontar un verano de cambios radicales
Book se hace cargo de una situación complicada, ya que el Dortmund llega al parón internacional de marzo a nueve puntos del líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich. Además, el equipo ha sufrido unas eliminaciones decepcionantes tanto de la Copa DFB como de la Liga de Campeones.
Este verano se avecina una importante renovación de la plantilla. El club ya ha confirmado que figuras consolidadas como Julian Brandt y Niklas Süle se marcharán cuando expiren sus contratos. Sin embargo, el nuevo director tendrá una base sobre la que construir, ya que Felix Nmecha, Luca Reggiani y el capitán Emre Can han firmado recientemente nuevos contratos para permanecer en el club la próxima temporada y más allá.
- Getty Images Sport
Volviendo a sus raíces de la infancia
Asumir el mando en el Dortmund supone un auténtico regreso a casa para el nuevo director, natural de Beckum y que siente un profundo cariño por el club. «El Borussia Dortmund es uno de los clubes más importantes de Europa, y estoy deseando darlo todo aquí. Quiero contribuir a guiar al BVB hacia un futuro lleno de éxitos», declaró. Expresó su especial agradecimiento a Dominik Holzer y al Elversberg por haberle facilitado un comienzo inmediato.