El Borussia Dortmund debe «fijar una fecha límite» para Nico Schlotterbeck, ya que el defensa estrella niega haber llegado a un acuerdo sobre su nuevo contrato

Matthaus cree que es hora de que el Dortmund fije una fecha límite para el futuro de Schlotterbeck. Desde hace meses, el BVB y el internacional alemán mantienen conversaciones sobre una posible renovación de contrato más allá de 2027, pero, tal y como han confirmado ambas partes esta semana, aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. Esta demora ha suscitado la preocupación de que la incertidumbre pueda convertirse en una distracción.

El exganador del Balón de Oro espera que el nuevo director deportivo, Ole Book, que recientemente sustituyó a Sebastian Kehl, y el director general deportivo, Lars Ricken, tomen las riendas. Matthaus insiste en que la directiva debe ponerse en contacto con el defensa pronto para tomar una decisión definitiva en un sentido u otro, garantizando que el club pueda planificar a largo plazo sin que una nube de incertidumbre se cierne sobre la plantilla.