El Borussia Dortmund confirma su interés en el regreso de Jadon Sancho, ahora que el jugador, marginado en el Manchester United, se acerca a su fin de contrato

El Dortmund busca refuerzos para el verano y Sancho encabeza la lista. Sin embargo, según Sky Alemania, su fichaje se complica por su salario de 15 millones de libras al año.

El director general del Dortmund, Lars Ricken, explicó a SPORT BILD: «Analizamos a muchos jugadores para ver si nos hacen mejores; Jadon es uno de ellos».