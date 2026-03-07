El Borussia Dortmund confirma que el internacional alemán abandonará el club como agente libre tras siete años en el gigante de la Bundesliga

Brandt llegó a Dortmund en 2019, procedente del Bayer Leverkusen, en una operación que rondó los 25 millones de euros. Desde entonces, ha disputado cientos de partidos y se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la plantilla. A pesar de las críticas ocasionales sobre su regularidad, su habilidad técnica y su visión de juego le han convertido en muchas ocasiones en el jugador decisivo para los Schwarzgelben, tanto en la liga alemana como en las competiciones europeas.

La decisión de separarse parece ser mutua y amistosa, y la directiva del club la considera el momento adecuado para un nuevo comienzo. Ricken ha destacado que la relación sigue siendo sólida a pesar de la inminente salida, afirmando: «Nos separamos con mucho aprecio». El segundo clasificado de la Bundesliga tendrá ahora ventaja a la hora de planificar sus fichajes para la próxima ventana de traspasos sin su veterano número 10.