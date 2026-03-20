Según informaciones de la prestigiosa agencia de noticias Reuters, los Red Devils tienen en el punto de mira el fichaje de Bruno Guimaraes. Las negociaciones con el Newcastle United sobre el centrocampista ya se encuentran en una fase avanzada.
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¡El bombazo del mercado de fichajes de la Premier League toma forma! Al parecer, el Manchester United está a punto de cerrar un acuerdo por 80 millones de euros
Sin embargo, según el informe, el actual tercer clasificado de la Premier League tendría que rascarse el bolsillo para hacerse con los servicios del brasileño. Se habla de una cifra de traspaso de 80 millones de euros.
Guimaraes sucedería en Manchester a su compatriota Casemiro. Como es sabido, el jugador de 34 años dejará el United al final de la temporada actual sin coste alguno. Sin embargo, se desconoce cuál será su próximo destino, aunque es probable que vuelva a abandonar Europa.
- AFP
El juego de Guimaraes: ¿Se convertirá el Real Madrid en un problema?
Sin embargo, la pugna por Guimaraes podría tambalearse, según admite Reuters, ya que al parecer el Real Madrid también habría puesto sus ojos en el jugador de 28 años. Si los blancos decidieran realmente ir a por todas, las posibilidades del Manchester United de hacerse con sus servicios se verían drásticamente reducidas.
Por su parte, los Magpies parecen tener pocas posibilidades de retener a Guimaraes, a pesar de que su contrato sigue vigente hasta 2028. En las últimas semanas, varios medios ingleses han informado de forma coincidente de que el club del internacional Nick Woltemade se enfrenta a una venta masiva. Debido al bajón deportivo, ya se prevén pérdidas económicas considerables, por lo que la directiva del club estaría barajando la idea de dejar marchar a algunas estrellas, entre ellas Anthony Gordon y Sandro Tonali.
El Newcastle está teniendo una mala temporada; el Man United es el equipo del momento
El Newcastle ocupa tan solo el noveno puesto en la Premier League. En la Liga de Campeones, ya ha quedado eliminado tras la contundente derrota en el partido de vuelta de octavos de final contra el FC Barcelona. Guimaraes, por su parte, es uno de los pocos jugadores que sigue ofreciendo un rendimiento constante esta temporada. En 35 partidos en todas las competiciones, ha marcado nueve goles y ha dado siete asistencias.
El ManUnited, por su parte, es el equipo del momento en Inglaterra. El entrenador interino Michael Carrick ha ganado siete de sus nueve partidos disputados hasta ahora en la Premier League, con solo una derrota.
Bruno Guimaraes: datos de rendimiento y estadísticas en el Newcastle United
Juegos 189 Goles 31 Asistencias 31