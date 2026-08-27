Se esperaba que el Birmingham City, tras conquistar el título de League One con un estilo de récord, rindiera mejor la temporada pasada en la persecución de ese objetivo. Sin embargo, el Championship es una división notoriamente difícil de descifrar y el décimo puesto fue lo máximo que pudo lograr el equipo de Davies.

Se ha proclamado una gran ambición en las West Midlands, junto a un gasto considerable en el mercado de fichajes, y el regreso a la máxima categoría tras 16 años de ausencia sigue siendo el objetivo final para todas las partes implicadas.

Davies, que recogió el testigo dejado por la leyenda del Manchester United Rooney tras sus olvidables 83 días al mando, es el hombre encargado de cumplir con las expectativas. Recibió algunas críticas en 2025-26, pero no se está planeando ningún cambio inmediato.