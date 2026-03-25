El Benfica, sancionado por la UEFA por el comportamiento racista de sus aficionados hacia Vinicius Jr. durante el polémico partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

Además del cierre temporal del estadio, el club se enfrenta a una carga económica adicional. La UEFA ha impuesto una multa de 8.000 euros por el uso de punteros láser y otra de 25.000 euros por el lanzamiento de objetos al terreno de juego. Las medidas disciplinarias también se han extendido al cuerpo técnico.

El segundo entrenador, Pedro Luis Ferreira Machado, ha sido sancionado con un partido de competición de clubes de la UEFA. El organismo rector dictaminó que sus acciones durante el tenso encuentro constituyeron conducta antideportiva, lo que deja al cuerpo técnico con una baja para su próximo partido continental. La sanción económica total derivada de este único partido ascendió a 73 000 €.