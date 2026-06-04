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El Benfica confirma el interés por José Mourinho, mientras Florentino Pérez anuncia su intención de activar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros
La oferta oficial del Real Madrid por Mourinho
El Benfica ha informado a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM) que recibió una consulta sobre la disponibilidad de Mourinho. La idea partió del entorno de Florentino Pérez, quien busca la reelección como presidente del Real Madrid.
Mourinho, con contrato en vigor con las Águilas, se ha convertido en el principal objetivo de Pérez en su pugna contra Enrique Riquelme por el liderazgo del gigante español. Las elecciones están previstas para el próximo domingo y una victoria del presidente actual pondría en marcha los engranajes para un sensacional regreso de Mourinho a Madrid.
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Explicación de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros
El Benfica ha dejado claro que no dejará marchar a su entrenador sin una indemnización considerable. Según el comunicado oficial del club, cualquier acuerdo para que Mourinho vuelva a La Liga requerirá la activación de una cláusula de rescisión específica incluida en su contrato actual.
La cifra fijada es de 15 millones de euros, cantidad equivalente al salario que le correspondería en el último año de su contrato en el Estadio da Luz.
La tarjeta a Mourinho frente a las promesas de Riquelme
Mourinho es la carta ganadora de Pérez para contrarrestar las promesas de Enrique Riquelme, quien prometió fichar a Erling Haaland y Rodri del Manchester City si gana las elecciones.
La revelación es una jugada táctica de Pérez, que busca un nuevo mandato. Tras cerrar un acuerdo verbal con Mourinho y comprometerse a pagar una alta cláusula de rescisión, el presidente ofrece a los socios un proyecto deportivo atractivo.
El miércoles, su campaña publicó un vídeo en el que Mourinho parecía aceptar; sin embargo, el técnico aclaró que era un montaje de IA. Aun así, el jueves apareció otro clip que insiste en su regreso.
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Un posible regreso al Bernabéu
Mourinho ya entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo de intensa rivalidad con el Barcelona de Guardiola. Rompió su dominio con una Liga histórica de 100 puntos, más la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su posible regreso implicaría un giro total en el proyecto del Bernabéu, donde Pérez busca un líder que restablezca el orden y guíe al club hacia una nueva era.
Su disciplina se ve como el antídoto que necesita un club en crisis. El Madrid viene de una temporada sin títulos que enfureció a la afición y provocó conflictos que rompieron la armonía del vestuario.