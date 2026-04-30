El Benfica busca en la Premier League al sucesor de José Mourinho y podría adelantar al Chelsea en su búsqueda de entrenador

Silva ha recibido elogios por su juego atractivo en el Fulham, pero en el Chelsea persiste la duda sobre su falta de experiencia en un club de los «Seis Grandes». Sus pasos por Everton, Watford y Hull City fueron irregulares y, a diferencia de otros candidatos como Xabi Alonso, nunca ha llevado a un equipo a disputar un título europeo importante. Aunque han surgido rumores sobre el regreso de Mourinho al Chelsea, el clima actual en Stamford Bridge ha descartado de hecho una tercera etapa del legendario entrenador.