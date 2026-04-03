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El Bayern de Múnich y el Brighton se retiran de la puja por Said El Mala, ya que el Colonia exige una cifra récord por el traspaso de la estrella de la Bundesliga
El ritmo del joven se ralentiza
La pugna por el fichaje de El Mala ha dado un giro inesperado, ya que dos de los principales interesados, el Bayern de Múnich y el Brighton, se han retirado de las negociaciones. A pesar de la intensa labor de ojeadores y de las consultas iniciales, las exigencias económicas planteadas por el Colonia han resultado ser un obstáculo importante para las partes interesadas.
Según Sky Germany, el Colonia estaría decidido a maximizar el valor de su preciado activo, buscando una cifra de traspaso que establecería un nuevo récord para un jugador de su perfil de edad en el club. Esta postura firme ha obligado tanto al gigante bávaro como al equipo de la Premier League a explorar otras opciones, ya que actualmente no están dispuestos a satisfacer la elevada valoración del talento alemán.
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Las altas exigencias y las realidades del mercado
Aunque los clubes interesados no han tomado ninguna medida oficial, el informe arroja algo de luz sobre la situación. La razón principal por la que el Bayern y el Brighton se han retirado de la puja es que el Colonia exige una cantidad superior a los 40 millones de euros. Esta cifra resulta demasiado elevada para ambos clubes en este momento, tratándose de un jugador que aún no ha demostrado su valía de forma constante al más alto nivel, y consideran que no se ajusta al verdadero valor de «El Mala».
¿Un talento por el que vale la pena arriesgarse?
El Mala se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes promesas más comentados de la Bundesliga, tras marcar 10 goles y dar cuatro asistencias en 27 partidos, en los que ha demostrado una velocidad explosiva y una habilidad técnica que le han valido comparaciones con estrellas europeas consagradas. Su ascenso en el RheinEnergieStadion ha sido meteórico, pero la insistencia del Colonia en pedir 40 millones de euros refleja su convicción de que se trata de un talento generacional. Para el Colonia, retener a El Mala podría ser un arma de doble filo. Si bien su valor podría dispararse aún más con una temporada espectacular, el riesgo de perder una importante suma de dinero si su rendimiento baja es siempre presente. Por ahora, los «Billy Goats» parecen contentos con retener a su estrella, a menos que un club presente una oferta que esté a la altura de sus expectativas récord.
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¿Y ahora qué?
Con la ventana de fichajes a la vuelta de la esquina, el rendimiento de El Mala seguirá siendo el centro de todas las miradas. Si consigue mantener su nivel, o incluso mejorarlo, es posible que el Colonia pida una cantidad mayor por él. Sin embargo, con su posición actual en peligro —el Colonia ocupa el puesto 15 de la Bundesliga, a solo cinco puntos de la zona de descenso—, el destino de su jugador estrella podría depender del rendimiento del club esta temporada. Si descienden, la posibilidad de que El Mala se marche sería aún mayor.