El Bayern de Múnich y el Brighton se retiran de la puja por Said El Mala, ya que el Colonia exige una cifra récord por el traspaso de la estrella de la Bundesliga

La pugna por el fichaje de El Mala ha dado un giro inesperado, ya que dos de los principales interesados, el Bayern de Múnich y el Brighton, se han retirado de las negociaciones. A pesar de la intensa labor de ojeadores y de las consultas iniciales, las exigencias económicas planteadas por el Colonia han resultado ser un obstáculo importante para las partes interesadas.

Según Sky Germany, el Colonia estaría decidido a maximizar el valor de su preciado activo, buscando una cifra de traspaso que establecería un nuevo récord para un jugador de su perfil de edad en el club. Esta postura firme ha obligado tanto al gigante bávaro como al equipo de la Premier League a explorar otras opciones, ya que actualmente no están dispuestos a satisfacer la elevada valoración del talento alemán.