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El Bayern de Múnich sufre un revés por las lesiones: la joven promesa Lennart Karl estará de baja varias semanas
Karl sufre una rotura muscular en el partido del Bayern.
El Bayern confirmó el viernes que Karl sufrió un desgarro muscular en la parte posterior del muslo derecho. El diagnóstico se realizó tras las pruebas médicas del club.
El club no ha dado un plazo oficial de recuperación, aunque Sky estima que podría estar de baja unas tres semanas.
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El Bayern confirma el diagnóstico tras la evaluación médica
La lesión supone una gran decepción para Karl y el club, dada su creciente importancia en la plantilla de Vincent Kompany. El joven centrocampista se había convertido en una de las opciones ofensivas más prometedoras del Bayern, así que su ausencia es un duro golpe en una fase crucial de la temporada. El club anunció la lesión en un comunicado oficial tras la evaluación médica.
«Sufre una rotura de fibras en el muslo derecho», confirmó el club, «y estará de baja sin plazo fijo».
La ausencia en la Liga de Campeones agrava la preocupación del Bayern
La lesión de Karl llega en un momento especialmente desafortunado para el Bayern, con un partido decisivo de la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina. Se prevé que el joven se pierda el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid el próximo miércoles.
A pesar de su juventud, Karl ya ha marcado cuatro goles y dado dos asistencias en siete partidos de la Liga de Campeones. También se notará su ausencia en la Bundesliga, donde ha participado en 10 goles en 24 encuentros, incluido el tanto de la victoria sobre el Friburgo en el 3-2.
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¿Y ahora qué?
El Bayern afrontará una serie de partidos clave sin Karl. El joven se perderá casi con seguridad el duelo liguero contra el St. Pauli y la vuelta de cuartos de la Champions ante el Madrid.
Además, es duda para la semifinal de la DFB-Pokal ante el Bayer Leverkusen el 22 de abril. Aunque el Bayern conserva profundidad ofensiva con Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry, la baja de Karl le resta una de sus piezas más creativas en un momento clave de la temporada.