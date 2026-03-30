El Bayern de Múnich se toma a broma los rumores sobre el fichaje de Michael Olise y hace hincapié en la duración de su contrato para intentar alejar al Real Madrid y al Liverpool

«Son rumores que hacen sonreír a todo el mundo en el club. Tú sabes mejor que nadie cómo funciona el carrusel mediático», declaró Rummenigge alDiario AS. No tardó en destacar que el francés tiene un contrato a largo plazo, lo que pone fin de hecho a cualquier esperanza de un traspaso a precio reducido. «Le quedan tres años de contrato, no hay nada más que decir. La gente va al estadio por jugadores como él».

Mientras Rummenigge se tomaba a broma los rumores, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, se mostró más combativo al referirse a una posible oferta de 200 millones de euros del Liverpool. El franco dirigente cuestionó la reciente estrategia de fichajes de los Reds, sugiriendo que su enorme desembolso económico no se ha traducido en dominio sobre el terreno de juego.

«El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», comentó Hoeness. «Jugamos este deporte por nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo, y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado».