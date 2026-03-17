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El Bayern de Múnich se enfrenta a una nueva preocupación por la lesión de Jamal Musiala, ya que el internacional alemán estará de baja más tiempo de lo previsto
Se confirma su ausencia en el partido de vuelta de la Liga de Campeones
Según Sky Sport, el gigante bávaro disputará mañana el partido de vuelta de la eliminatoria europea sin Musiala, ya que el mediapunta se perderá el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta tras no haberse recuperado de una lesión por sobrecarga en el tobillo. La lesión se produjo durante la contundente victoria por 6-1 del Bayern a domicilio en el primer enfrentamiento entre ambos equipos. El joven brilló por su ausencia en la última sesión de entrenamiento, lo que hizo que su exclusión fuera un hecho en la convocatoria de Vincent Kompany para el partido. A pesar de su cómoda ventaja en el global, su ausencia sigue siendo una gran decepción para la creatividad del equipo.
- AFP
Se teme una prolongada ausencia de las canchas
Aunque el objetivo inmediato es asegurarse mañana la clasificación para cuartos de final, crece el temor a que su baja se prolongue hasta los próximos partidos de liga. La participación del centrocampista en el encuentro de la Bundesliga contra el Union de Berlín de este sábado se considera ahora muy dudosa. Este último contratiempo resulta especialmente cruel, ya que apenas había regresado en enero tras perderse la primera mitad de la temporada por una fractura de peroné. Desde su regreso, ha sumado tres goles y dos asistencias en 11 partidos.
La incertidumbre de la pausa internacional para Alemania
El momento en que se ha producido esta lesión de tobillo es especialmente inoportuno tanto para el club como para la selección, con el parón internacional a la vuelta de la esquina. Julian Nagelsmann tiene previsto anunciar la convocatoria de la selección este jueves para los próximos partidos amistosos contra Suiza y Ghana. La estrella del Bayern podría verse ahora obligada a retirarse de la concentración para centrarse en su rehabilitación en Múnich. Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su disponibilidad para la selección, pero la evolución actual sugiere que los partidos podrían llegar demasiado pronto. La prioridad sigue siendo garantizar que regrese en plena forma para la recta final decisiva.
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Kompany se enfrenta a varios problemas físicos
El centrocampista ofensivo no es el único quebradero de cabeza para Kompany en este periodo tan ajetreado. El entrenador ofreció información actualizada antes del reciente partido contra el Bayer Leverkusen, confirmando una pequeña crisis con varios titulares habituales en la enfermería. Además del jugador de 23 años, el club ya había informado de que Alphonso Davies sufrió una distensión muscular en el tendón de la corva derecho tras el desplazamiento a Bérgamo. Además, la situación de la portería está bajo intenso escrutinio, con Manuel Neuer fuera de juego por un problema en la pantorrilla y Jonas Urbig al que recientemente le han diagnosticado una conmoción cerebral, aunque aún podría formar parte del once inicial esta semana.
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