El Bayern de Múnich negocia un fichaje de 60 millones de euros por un extremo tras llegar a un acuerdo personal con el principal objetivo de Vincent Kompany

El rápido aumento del valor de mercado de Saibari refleja su clave papel en la campaña dominante del PSV, que le dio el título 2025-26 con 84 puntos, 19 más que el Feyenoord. El centrocampista marcó 15 goles y dio ocho asistencias en 27 partidos de liga.

Si el Bayern cierra la operación, el internacional con 29 partidos se convertirá en el cuarto marroquí en vestir su camiseta, tras Medhi Benatia, Noussair Mazraoui y Adam Aznou.