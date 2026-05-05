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El Bayern de Múnich muestra interés por el hermano de 16 años de Khvicha Kvaratskhelia, quien viaja a Alemania para reunirse con el club
Los grandes clubes alemanes se lanzan a por un joven talento
El Bayern intensifica su scouting en Europa del Este y sigue de cerca a Tornike, joven delantero de 16 años que destaca en su país.
Según LaGazzetta.ge, el joven ya viajó a Múnich para reunirse con la directiva bávara. La visita es introductoria: el club de la Bundesliga quiere presentarle su proyecto y ganar la competencia de otros grandes europeos.
- AFP
Una semana inolvidable para la familia Kvaratskhelia.
La noticia del interés del Bayern llega en un momento muy activo para el joven. Tornike fue convocado por primera vez con el primer equipo del Dinamo de Tiflis para el reciente partido de la Erovnuli Liga contra el Dinamo de Batumi, que terminó 2-2.
Su presencia en la convocatoria, a tan corta edad, refleja su rápida progresión en las categorías inferiores.
Tras el partido voló a Alemania.
Mientras su hermano Khvicha se prepara para los decisivos compromisos de la Liga de Campeones, Tornike da sus primeros pasos en el mundo de los fichajes de élite al estudiar un posible traspaso al Allianz Arena.
Rivalidad fraterna en la escena europea
La reunión se celebra en un momento curioso, dada la agenda de la Liga de Campeones. Mientras Tornike está en Múnich para hablar de su futuro, su hermano mayor, Khvicha, también estará en la ciudad el 6 de mayo.
El astro del PSG jugará el partido de vuelta de semifinales contra el Bayern.
Kvaratskhelia fue clave en la victoria 5-4 del PSG en la ida, con dos goles en el Parc des Princes.
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Construyendo el futuro en Baviera
El Bayern suele incorporar jóvenes promesas a su cantera antes de promocionarlos al primer equipo.
Al adelantarse en el fichaje de Tornike, el club busca asegurar un jugador que ya atrae el interés de otros grandes europeos tras su irrupción en el Dinamo de Tiflis.
Aunque aún no hay acuerdo oficial, su viaje a Alemania para reunirse con el club indica que el Bayern parte con ventaja.