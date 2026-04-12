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El Bayern de Múnich hace historia con un récord de 54 años, mientras que los hombres de Vincent Kompany golean al St. Pauli
El equipo de Kompany supera el récord de Gerd Müller de 1972.
El Bayern de Múnich batió el récord de goles en el Millerntor-Stadion al llegar a 105 tantos esta temporada. Así superó la marca de 101 goles que Gerd Müller fijó en la campaña 1971-72. Con un once muy rotado, el equipo mostró la gran profundidad que tiene Kompany. Jamal Musiala abrió el marcador al inicio, pero el gol de Leon Goretzka en el 53 lo certificó.
«Nuestro objetivo es ganar siempre todo», declaró el entrenador del Bayern, Kompany, aSky tras el partido, visiblemente satisfecho con la profesionalidad del equipo a pocos días de cumplir 40 años.
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Musiala brilla a pesar de las críticas recientes
Musiala, motor de los visitantes, abrió el marcador en el minuto nueve tras pase de Konrad Laimer. El gol pareció responder a las recientes sugerencias de Oliver Kahn, quien aconsejó que el mediapunta descansara de la selección para mejorar su forma física. El St. Pauli reaccionó y estuvo cerca de empatar con Mathias Pereira Lage, pero un salvador despeje de Min-jae Kim mantuvo el marcador a cero y la apisonadora bávara siguió su marcha.
Destrucción en la segunda parte
Tras el descanso, la calidad del Bayern fue demasiado para los locales. Después de la volea de Goretzka, Michael Olise marcó el tercero con un remate al primer palo. Pese a los abucheos de la grada, celebró el gol con un gesto desafiante que reflejó el dominio visitante. El St. Pauli, dirigido por Alexander Blessin, permanece en puestos de play-off de descenso y no pudo contener la presión visitante. Nicolas Jackson marcó el cuarto en el 65’ y Raphael Guerreiro cerró la cuenta en los últimos minutos, dejando aturdidos a los locales y consolidando el liderato bávaro.
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La atención se centra ahora en el enfrentamiento contra el Real Madrid
Con el partido ya ganado, Kompany gestionó su plantilla con acierto. El técnico belga hizo siete cambios respecto al once que jugó la ida contra el Real Madrid, y dio descanso a estrellas como Harry Kane. También retiró a Joshua Kimmich y Olise al inicio del segundo tiempo para que llegaran frescos a la vuelta en España. Tras resolver con facilidad sus compromisos nacionales, el Bayern recibe ahora al Madrid con el impulso de una temporada récord y busca un lugar en las semifinales de la Liga de Campeones.