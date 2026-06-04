El Bayern de Múnich ha acordado fichar a un lateral izquierdo alemán por 60 millones de euros antes del Mundial, aunque aún hay esperanzas para Arsenal, Manchester City y Real Madrid

El lateral izquierdo de 22 años ha ascendido rápido en el Frankfurt y ya es una de las jóvenes promesas de la Bundesliga. Según Sky Sports, el técnico del Bayern, Kompany, quiere ficharlo tras hablar con él. El club bávaro ha actuado con celeridad para llevarlo al Allianz Arena.

Brown, que se encuentra en Chicago con la selección alemana preparando el Mundial y un amistoso contra Estados Unidos, habría aceptado un contrato hasta 2031. El Bayern lo ve como un jugador moderno y versátil que puede actuar como lateral izquierdo, derecho o extremo izquierdo.