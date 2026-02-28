¡El Bayern de Múnich gana un emocionante Der Klassiker! Harry Kane marca dos goles y Joshua Kimmich anota un impresionante volea, mientras que el equipo de Vincent Kompany vence al Borussia Dortmund en un emocionante partido con cinco goles

El Borussia Dortmund se adelantó en el marcador a los 26 minutos gracias a Nico Schlotterbeck. El defensa se elevó brillantemente en el área para rematar de cabeza un magnífico lanzamiento de falta de Daniel Svensson. El gol fue algo polémico, ya que apenas unos minutos antes había realizado una entrada temeraria sobre Josip Stanisic; fue necesaria la intervención del VAR, pero el defensa solo recibió una tarjeta amarilla, lo que le permitió abrir el marcador.

El Dortmund disfrutó de una importante amenaza en los contraataques durante toda la primera parte, pero el Bayern fue capaz de reorganizarse en el descanso y empató en los primeros 10 minutos de la segunda parte. Harry Kane, por supuesto, fue el hombre que metió el balón en la red, rematando de volea después de que Serge Gnabry cabeceara un precioso pase de Joshua Kimmich hacia el capitán de Inglaterra.

En el minuto 68, Schlotterbeck volvió a ser protagonista al cometer una falta sobre Stanisic dentro del área. Kane se adelantó y marcó a pesar de que Gregor Kobel tocó el balón con la mano.

Sin embargo, el Dortmund no se rindió y Svensson marcó un golazo de volea para empatar el partido en el Signal Iduna Park a siete minutos del final.

En lo que se convirtió en un espectáculo extraordinario, casi como el baloncesto, el Bayern volvió a lanzarse al ataque y Kimmich marcó una volea espectacular, enviando el balón al ángulo superior con el interior del pie tras un despeje desviado.