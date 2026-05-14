El Bayern de Múnich espera que el Newcastle rebaje los 75 millones de libras que pide por el traspaso de Anthony Gordon

Gordon es la prioridad del Bayern para este verano y ya ha avanzado en su fichaje. El extremo quiere jugar en el Allianz Arena y ha acordado sus condiciones personales.

El consejo de supervisión del club respalda totalmente el fichaje, lo que muestra un frente unido para traer al exjugador del Everton a la Bundesliga. Según Christian Falk, de BILD, «el jugador quiere venir al Bayern. Las negociaciones con el Newcastle United ya han comenzado».