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El Bayer Leverkusen se burla del Arsenal con una publicación mordaz en las redes sociales antes del partido decisivo de la Liga de Campeones en el Emirates
El trolling táctico se vuelve viral
Aunque el equipo de Mikel Arteta se ha labrado una reputación por su eficacia en las jugadas a balón parado, el equipo digital del Leverkusen decidió burlarse de lo que considera una dependencia excesiva publicando una foto retocada del campo del Arsenal. La edición mostraba una bandera de córner del Emirates en la que se había eliminado por completo la superficie de juego del cuarto de círculo, acompañada de un mordaz pie de foto: «Así está mejor». Esta andanada en las redes sociales estaba claramente diseñada para irritar al líder de la Premier League, que ha basado gran parte de su carrera hacia el título nacional esta temporada en una cifra récord de 21 goles marcados a partir de diversas jugadas a balón parado.
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Los aficionados reaccionan a las bromas sobre el «mejor administrador»
La provocativa publicación se hizo rápidamente viral, y los seguidores de ambos bandos dieron su opinión sobre las travesuras previas al partido. Mientras que los aficionados del Arsenal defendían su versatilidad táctica, otros elogiaban al equipo de redes sociales del Leverkusen, y un aficionado llegó a declararlos «el mejor equipo de gestión de redes sociales del fútbol de la historia».
La pulla resulta especialmente mordaz teniendo en cuenta que el Leverkusen venció al Arsenal en su propio terreno en el partido de ida; el gol de Robert Andrich fue el primer córner que los Gunners habían concedido en la Liga de Campeones en toda la temporada. No es la primera vez que se burlan de los hombres de Arteta por su obsesión con las jugadas a balón parado, ya que el Mansfield Town, de la League Two, utilizó recientemente TikTok para burlarse de la dependencia de los Gunners de los córners antes de su encuentro de la FA Cup.
Los fallos defensivos, en el punto de mira
A pesar de la reputación del Arsenal de dominar las jugadas a balón parado bajo la dirección de uno de los ayudantes de Arteta, Nicolás Jover, el partido de ida en Alemania puso de manifiesto una inusual falta de concentración. El primer gol de Andrich fue solo la tercera ocasión, en 23 saques de esquina disputados esta temporada en la Liga de Campeones, en la que un rival había logrado siquiera rematar a puerta contra los Gunners. Arteta se mostró visiblemente frustrado tras el empate a 1-1 y admitió que, a pesar de haber mostrado a sus jugadores tres jugadas concretas de las rutinas del Leverkusen de antemano, estos no supieron reaccionar.
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Un partido decisivo para los cuartos de final
Todo está listo para una noche emocionante en el Emirates, donde el Arsenal busca alcanzar los cuartos de final por tercer año consecutivo. Los Gunners siguen invictos en casa ante el Leverkusen en competiciones europeas, pero el equipo de Kasper Hjulmand demostró en el partido de ida que cuenta con un entrenador experto y que es peligroso al contraataque. El Leverkusen busca su primera clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones desde que quedara subcampeón en 2002, mientras que el Arsenal aspira a mantener viva la posibilidad de conseguir el cuádruple.
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