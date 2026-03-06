AFP
El Barcelona y el Real Madrid rechazan el plan especial de la Liga de celebrar una «jornada retro», ya que los gigantes del Clásico se niegan a vestir las icónicas equipaciones
Un viaje dividido por el camino de los recuerdos
El fútbol español se prepara para una transformación nostálgica entre el 10 y el 13 de abril, cuando La Liga acogerá la primera «Jornada Retro» del fútbol profesional europeo. La iniciativa cuenta con la participación de 38 clubes de las dos divisiones principales, que lucirán equipaciones de nuevo diseño inspiradas en épocas legendarias de su historia. Los árbitros también participarán con uniformes de estilo vintage hechos a medida. Sin embargo, la celebración colectiva del legado no cuenta con el consenso total; aunque la gran mayoría de la liga participará, el Barcelona, el Real Madrid, el Getafe y el Rayo Vallecano no lucirán camisetas retro en el campo. Aunque el Barça y los dos últimos citan obstáculos logísticos, según se informa, el Madrid se ha distanciado por completo del proyecto.
Creando un legado vivo
Los responsables de la Liga han presentado el proyecto como un puente emocional vital entre diferentes épocas de aficionados. Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de La Liga, destacó que «el Día Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente, seguir creando experiencias y forjar un legado que conecte emocionalmente con los aficionados. Presentar esta colección en la Gran Semana de la Moda Española es la forma ideal de extender esa identidad más allá del terreno de juego y elevar el fútbol a la vanguardia del debate cultural y creativo».
Un reinicio audiovisual total
La campaña, titulada «42 legados, 42 formas de ganar», pretende ser una experiencia inmersiva que va mucho más allá de la indumentaria de los jugadores. Las retransmisiones televisivas sufrirán una renovación estilística, incorporando gráficos de estilo retro y una identidad visual específica para transportar a los espectadores al pasado. Este proyecto transversal cuenta con la participación de leyendas, patrocinadores y el museo «Legends, The Home of Football» para amplificar la narrativa histórica a través de plataformas digitales y físicas. Sin embargo, la negativa de los dos clubes más exitosos de España, como el Barcelona y el Madrid, a lucir las equipaciones debilita sin duda el impacto colectivo de un proyecto destinado a celebrar la identidad compartida del fútbol español.
De la pasarela al campo de fútbol
Las equipaciones participantes se darán a conocer en un evento destacado el 19 de marzo, durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Tras esta muestra cultural, los aficionados tendrán la oportunidad de ver los clásicos rediseñados en acción durante la jornada 31 de La Liga y la jornada 35 de la Segunda División. Aunque la mayoría de los equipos de la liga están adoptando este cambio de estilo, cuatro equipos seguirán vistiendo su equipación estándar de 2025-26. Como única liga europea importante que ha emprendido una iniciativa tan coordinada, La Liga evaluará el impacto comercial y la participación de los aficionados para determinar si las equipaciones «retro» se convertirán en algo habitual.
