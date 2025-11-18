El periodo de préstamo de Fati en el Mónaco ha pasado de ser una historia de resurgimiento a un preocupante declive, lo que ha suscitado serias preocupaciones en el Barcelona. El extremo, que llegó en verano con la esperanza de relanzar su carrera tras minutos limitados en Cataluña, inicialmente necesitó tiempo para integrarse. Mónaco trabajó cuidadosamente en su condición física para asegurar que no agravara lesiones previas que han impedido repetidamente su desarrollo.

Bajo el mando del entrenador recientemente destituido Hutter, esa paciencia dio frutos de manera espectacular, Fati tuvo uno de los comienzos más explosivos de su carrera senior, disfrutando de un debut rompedor de récords y continuando para anotar seis goles en cinco partidos. Su confianza se disparó, sus movimientos se agudizaron, y el Mónaco parecía listo para comprometerse a largo plazo activando su opción de compra de 11 millones de euros al final de la temporada.

Pero según Marca, la situación cambió abruptamente cuando el Mónaco despidió a Hutter a pesar de su trabajo positivo y nombró al entrenador belga Pocognoli. El enfoque táctico del nuevo entrenador no ha sido adecuado para Fati, quien ha luchado por replicar su ritmo anterior. Desde que Pocognoli asumió el cargo, Fati no ha marcado en seis partidos y ha visto cómo su protagonismo se reducía drásticamente. Ha jugado solo 55 minutos en los últimos tres encuentros del Mónaco, un nivel de participación que ha alarmado al Barcelona mientras monitorean su progreso.

El club catalán ahora teme que la repentina caída en la forma y el tiempo de juego reducido puedan hacer que el Mónaco se retire de la opción de compra que alguna vez parecía casi seguro que se ejercería.